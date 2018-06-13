Минтруда онлайн ответит на вопросы о государственной адресной соцпомощи

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Онлайн-конференция на тему "Государственная адресная социальная помощь" пройдет 14 июня в Министерстве труда и социальной защиты, сообщили БЕЛТА в Минтруда.

С 10.00 до 11.00 заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак, начальник главного управления социального обслуживания и социальной помощи Мария Горбацевич и начальник отдела организации социальной помощи и по делам ветеранов главного управления социального обслуживания и социальной помощи Галина Лазаренко ответят на вопросы населения о порядке обращения за государственной адресной социальной помощью, ее видах и условиях предоставления.

Интерактивный проект реализуется на сайте Минтруда. Каждый посетитель может заранее или непосредственно во время конференции задать ее участникам интересующие его вопросы. Ответы будут публиковаться в режиме реального времени в открытом доступе.-0-