Минтруда советует безработным активнее использовать помощь служб занятости на местах

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Безработные для трудоустройства не до конца используют все предлагаемые формы помощи и содействия служб занятости по месту проживания. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович по итогам приема граждан в Совмине.

На прием записались граждане, чьи вопросы были связаны с пенсионным обеспечением, получением пособий, определением в дома-интернаты и пересмотром ранее полученных ответов. Звучало немало предложений и замечаний, не относящихся к компетенции Министерства труда и соцзащиты, все они будут переданы соответствующим адресатам. "Основная тема, по которой обычно очень много людей обращается, хотя сегодня и не было, - это вопросы занятости и рынка труда. Люди просят помощи в поиске работы. У нас в каждом районе существует служба занятости, где можно получить содействие и трудоустроиться на вакансии, которые есть, пройти переобучение по востребованным специальностям. Но некоторые, даже не воспользовавшись такой возможностью, сразу звонят в министерство", - отметил Андрей Лобович.

Тем не менее усилия служб занятости, а также в целом улучшение экономической ситуации позитивно повлияли на рынок труда Беларуси. "Снизился уровень безработицы, на 1 января он составил 0,5%. Вакансий стало гораздо больше. Т.е. ситуацию в прошлом году удалось переломить", - сказал первый замминистра.

Также, по словам Андрея Лобовича, во время приемов граждан и проведения прямых телефонных линий остаются актуальными вопросы пенсионного обеспечения, соцзащиты, получения адресной социальной помощи. "Нередко люди бывают не согласны с определением индивидуального коэффициента при расчете их пенсии, ищут помощи в установлении размера заработка для назначения пенсии. Каждый случай разбирается индивидуально, и выносится решение. Если выясняются обстоятельства, которые, например, подтверждают стаж и доход за какой-то период, то, конечно, размер пенсии пересматривается", - отметил первый замминистра. При этом он подчеркнул, что если человек легально работал, то с ним официально оформлялись договорные отношения, из зарплаты выплачивались страховые взносы в ФСЗН, что позволяет рассчитывать индивидуальный коэффициент и, соответственно, размер пенсии. "А если люди во время трудовой деятельности не задумываются о будущем, что когда-то им придется выходить на пенсию, и трудятся порой без официального оформления, то эти периоды не будут учитываться", - добавил Андрей Лобович.-0-