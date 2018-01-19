Минздрав Беларуси рекомендует уточнить сведения о прививках от кори перед поездкой в Европу

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перед поездкой в страны Европейского региона рекомендуется уточнить сведения о наличии прививок от кори, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава Беларуси.

"Министерство здравоохранения обращает внимание белорусских граждан на ситуацию в Европе и просит учитывать ее при планировании поездок в части необходимости уточнения в медицинском учреждении по месту обслуживания сведений о прививках против кори", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что делать прививку перед выездом в другие страны не нужно, если имеются сведения о двух прививках против кори или человек болел этим заболеванием. И наоборот, прививку против кори сделать целесообразно, если человек не болел, у него отсутствуют данные о прививках против кори или есть сведения только об одной прививке (у лиц старше 6 лет).

Если по возвращении из поездки появились симптомы инфекционного заболевания (повышение температуры тела, сыпь, боли в горле, кашель, конъюнктивит), следует немедленно обратиться к врачу. Важно при этом акцентировать его внимание на недавней поездке в зарубежные страны.

В Беларуси организация и проведение иммунизации против кори находятся на постоянном контроле. Профилактические прививки получили 98% населения, что превышает рекомендуемый Всемирной организацией здравоохранения уровень. В этом случае инфекция находится под контролем, могут регистрироваться только единичные завозные случаи заболевания у непривитых или не полностью привитых людей.

По сведениям Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний (ECDC), в Европе продолжается вспышка кори. С 1 декабря 2016 года по 30 ноября 2017-го зарегистрировано около 14,4 тыс. случаев этого заболевания. Больше всего - в Румынии (5 966), Италии (4 985), Германии (937) и Греции (625). В том числе 34 случая с летальным исходом. Среди заболевших 62% - люди в возрасте до 20 лет, в том числе в 37% - до 5 лет. Распространение инфекции обусловлено низким уровнем вакцинации против кори в отдельных странах. Это стало результатом отказов от иммунизации, рост которых начался с 2010 года. Органы здравоохранения европейских стран проводят комплекс необходимых мер, включая вакцинацию населения и проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий.

По данным Минздрава Украины, опубликованным на официальном интернет-портале ведомства, в стране также продолжается вспышка кори. За 2017 год зафиксировано 4 782 случая заболевания корью. Больше всего таковых зарегистрировано в Ивано-Франковской (1 344), Одесской (1 256) и Закарпатской (637) областях. На 11 января 2018 года в Киеве корью заболели 66 человек, из них 54 - дети. По решению оперативного штаба Минздрава Украины по реагированию на ситуацию с корью, продолжаются усиленные меры по иммунизации населения.-0-