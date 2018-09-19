Минздрав изъял из обращения некоторые лекарства для гипертоников

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав изъял из обращения лекарственные средства, которые содержат фармацевтическую субстанцию валсартан производства Zhejiang Huahai Pharmaceuticals (Китай). Это следует из информации, размещенной на сайте Минздрава, сообщает БЕЛТА.

Такое решение принято в связи с тем, что в субстанции этого производителя выявили потенциально канцерогенную примесь N-нитрозодиметиламин. Поставщики направили в регуляторные органы, в том числе Беларуси, письма о необходимости изъять из обращения лекарственные средства определенных партий. На основании этой информации, а также данных Европейского медицинского агентства указанные препараты изымались из аптек.

Действующее вещество валсартан китайского производства использовали, в частности, производители из Мальты, Палестины.

Как отметили в пресс-службе Минздрава, в аптеках Беларуси есть аналогичные препараты белорусского, словенского и австрийского производства. Лекарства с этой субстанцией, произведенной другими компаниями, остаются в продаже, нехватки в них нет.-0-