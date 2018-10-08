Минздрав объяснил, почему нужно прививаться против гриппа ежегодно

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения Беларуси разъяснило, почему стоит делать прививки от гриппа ежегодно. Соответствующая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает БЕЛТА.

Как пояснили специалисты, защитные антитела, выработанные после прививки, обычно в течение 6-12 месяцев после вакцинации разрушаются или их количество становится недостаточным для защиты от гриппа в новом сезоне. Кроме того, ежегодно обновляются варианты вирусов гриппа, которые входят в состав вакцин. Поэтому прививаться целесообразно каждый год.

Иммунитет развивается через 14-21 день после вакцинации. Вместе с тем, как отметили в Минздраве, надежная защита зависит от многих факторов, в том числе возраста, состояния здоровья пациента, индивидуальных особенностей. В среднем из 100 привитых 70-98 человек не заболеют гриппом. У остальных заболевание будет протекать в легкой форме и без осложнений.

За счет бюджетных средств и на платной основе в этом году применяется инактивированная вакцина "Гриппол плюс" (производства России, вводится инъекционно). На платной основе - инактивированные "Ваксигрип" и "ВаксигрипТетра" (Франция), "Инфлювак" (Нидерланды), они вводятся инъекционно; живая вакцина "Ультравак" (Россия, вводится путем распыления в носовые ходы).

В Минздраве отметили, что в результате вакцинации гриппом не заболеешь. В процессе производства вакцинные вирусы лишаются свойства вызывать заболевание, однако сохраняют способность формировать защиту.-0-