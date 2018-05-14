Минздрав разработал регламент посещения рожениц родственниками

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Регламент посещения роддома отцами и близкими родственниками разработан в Беларуси. Об этом сообщила сегодня журналистам главный специалист отдела медицинской помощи матерям и детям главного управления организации медицинской помощи и экспертизы Министерства здравоохранения Юлия Савочкина, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

"Регламент уже проработан. Сейчас он находится на согласовании в министерстве. В ближайшее время организации здравоохранения его увидят. Подчеркну, что речь идет не только о посещении отцов, навестить молодую маму, если она сама того хочет, смогут все родственники", - сказала Юлия Савочкина.

При этом она подчеркнула, что Минздрав в свое время выступил с такой инициативой, "потому что это было востребовано обществом".

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