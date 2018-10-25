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Минжилкомхоз предлагает увеличить перерасчет за некачественную воду

Общество 25.10.2018 | 09:51
Фото из архива
Фото из архива

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство жилищно-коммунального хозяйства предлагает увеличить размер перерасчета за некачественную воду, предоставленную населению. Об этом заявил заместитель министра Виталий Смирнов в интервью газете "Рэспублiка", сообщает БЕЛТА.

Разработанный проект постановления правительства предусматривает как ужесточение действующих норм перерасчета за неоказанные либо оказанные с недостатками основные жилищно-коммунальные услуги, так и введение новых норм.

"Если питьевая вода не соответствует установленным санитарным нормам и правилам, сегодня предусмотрен перерасчет платы за нее на 10%. Мы предлагаем с 2019 года увеличить размер перерасчета. Такое ужесточение заставит организации ЖКХ как можно быстрее обеспечить население качественной питьевой водой", - отметил Виталий Смирнов.

Кроме того, предусмотрено 10-процентное снижение платы за услуги по водоснабжению, водоотведению, электро- и газоснабжению в случае перерывов при их оказании на срок, превышающий установленный законодательством. Введен критерий по перерасчету за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами, если нарушена периодичность их вывоза.

"Корректировка вызвана необходимостью совершенствования законодательства в сфере коммунального хозяйства с учетом практики его применения. Работа над документом продолжается", - сказал замминистра.-0-

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Теги
вода, ЖКХ, Министерство ЖКХ
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