Митрополит Павел вручил работникам образования рождественские педагогические премии

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси вручил работникам белорусских образовательных учреждений рождественские педагогические премии Христианского образовательного центра имени святых Мефодия и Кирилла, передает корреспондент БЕЛТА.

За особый вклад в дело христианского просвещения и образования, ревностное служение Церкви Христовой в деле воспитания молодежи, вклад в развитие теологического образования рождественской премии были удостоены наместник Свято-Рождество-Богородичного мужского монастыря в деревне Юровичи, председатель отдела образования, катехизации и миссионерской работы Туровской епархии БПЦ игумен Авксентий (Абражей), а также начальник управления координации повышения квалификации специалистов воспитательной, социально-педагогической и психологической служб Минского городского института развития образования Нина Захожая.

Кроме того, митрополит Павел в соответствии с указом Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в ознаменование 100-летия восстановления патриаршества в Русской Православной Церкви наградил юбилейной медалью РПЦ проректора по учебной работе института теологии Белгосуниверситета Ирину Латушко.

По словам митрополита, церковь всегда придавала процессу образования особую важность. "Слово "образование" происходит от слова "образ". Человек создан по образу Божьему и по подобию. Задача наших преподавателей, особенно богословских школ, заключается в том, чтобы помочь молодым людям найти этот образ Божий, который заложен в каждом из нас. Только тогда отношения между людьми в корне изменятся, тогда в нас будут проявляться добрые христианские качества", - сказал он.

Рождественский вечер, организованный Институтом теологии имени святых Мефодия и Кирилла БГУ и международным общественным объединением "Христианский образовательный центр имени святых Мефодия и Кирилла", прошел в Белгосфилармонии. Гостями мероприятия стали руководители министерств, ведомств и вузов Беларуси, сотрудники дипломатического корпуса, а также представители православной и католической церквей. Завершился вечер концертной программой "Музыкальное приношение", подготовленной Белорусским союзом музыкальных деятелей.-0-

Фото Геннадия Жинкова.