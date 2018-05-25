25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Михаил Мясникович предложил создать белорусско-китайскую биржу патентов на изобретения и промышленные образцы. Такое предложение он высказал во время встречи с китайской делегацией во главе с президентом Китайской академии наук Бай Чуньли, передает корреспондент БЕЛТА.

"И в Китае, и в Беларуси созданы миллионы объектов интеллектуальной собственности. Я хотел бы предложить открыть белорусско-китайскую биржу патентов на изобретения, на промышленные образцы, чтобы в установленном порядке осуществлять трансфер технологий. Мы в парламенте могли бы поработать над дополнением законодательства об авторских правах и других нормативно-правовых актов, которые регулируют трансфер технологий", - сказал Михаил Мясникович.

Во время встречи

Осенью 2018 года председатель Совета Республики планирует посетить с визитом Китай. "Тема законодательства о трансфере новых знаний и технологий может быть предметом обсуждения во Всекитайском собрании народных представителей", - добавил он.

"Мы также рассчитываем, что научные сообщества Беларуси и Китая внесут смелые инициативы в проекты Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" и проекты экономического пояса Шелкового пути. Мне представляется, что именно благодаря этим двум крупным инициативам можно очень серьезно совершенствовать вопросы научно-технической деятельности. Тем более, что для этих глобальных проектов созданы очень хорошие условия: льготное налогообложение, соответствующее финансирование и многие другие преференции", - отметил Михаил Мясникович.

Во время встречи

Председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков и президент Китайской академии наук Бай Чуньли на этой неделе обсудили вопросы развития научно-технического сотрудничества Беларуси и Китая. "Мы в парламенте поддерживаем достигнутые договоренности и создадим необходимые комфортные условия для реализации совместных проектов", - подчеркнул председатель Совета Республики.

По мнению Михаила Мясниковича, Китайская академия наук и НАН Беларуси могут активно работать вместе не только над научными, но и над производственными проектами. "Сегодня в мире перепроизводство товаров и услуг, и потребитель имеет все возможности выбирать лучшее. Поэтому экономика государства может быть конкурентоспособной, только если она инновационна по своей сути. Успех возможен только в случае синергетики новых знаний и производства. Драйвером развития должна выступать промышленность, которая ставит научные задачи, формирует рынок новых профессий и опирается на результаты фундаментальных и прикладных научных исследований", - заявил он.

Президент Китайской академии наук Бай Чуньли отметил заинтересованность Китая в двустороннем научно-техническом сотрудничестве с Беларусью. Особый интерес у китайской стороны вызывают такие направления сотрудничества, как космическая сфера и нанотехнологии.

Бай Чуньли

Делегация Китайской академии наук посещает Беларусь 22-26 мая. Главная цель визита - обсуждение перспективных направлений научно-технического сотрудничества Беларуси и Китая.

Китайская академия наук - высшая научная организация КНР, ведущий центр фундаментальных исследований в области естественных наук в стране. Она была организована 1 ноября 1949 года в Пекине. На сегодня в Китайской академии наук занимается исследовательской деятельностью более 67,9 тыс. человек, в их числе около 56 тыс. профессиональных исследователей и ученых. Из них около 22,8 тыс. являются профессорами или доцентами. С 2011 года руководит академией президент Бай Чуньли. Китайская академия наук включает в себя пять отделений: математических, физических, химических, технических наук, наук о Земле. Также в составе академии 104 научно-исследовательских института, 12 отраслевых академий и три университета.-0-

Фото Максима Гучека.