Мясникович принял участие в церемонии прощания с президентом Вьетнама в Ханое

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Михаил Мясникович в Ханое почтил память президента Вьетнама Чан Дай Куанга, сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты белорусского парламента.

Траурная церемония состоялась сегодня в Национальном похоронном доме. "Михаил Мясникович лично выразил соболезнования родным и близким президента, официальным лицам Вьетнама, присутствовавшим на мероприятии. Глава белорусской делегации возложил венок от Беларуси и белорусского народа, а также оставил запись в Книге соболезнований, где отметил, что известие о смерти президента Вьетнама в Беларуси восприняли с чувством глубокой скорби", - проинформировали в пресс-службе.

"Чан Дай Куанг навсегда останется в наших сердцах настоящим патриотом своей Родины, мудрым, проницательным и дальновидным государственным деятелем, - написал председатель Совета Республики в Книге соболезнований. - Это невосполнимая утрата не только для Вьетнама, но и для Беларуси. Ушел из жизни истинный друг нашей страны, который внес огромный личный вклад в развитие двустороннего сотрудничества между государствами. Мы ценим это и всегда будем помнить".

Церемония похорон Чан Дай Куанга состоится 27 сентября в родной провинции президента Ниньбинь.-0-

Во Вьетнаме прощаются с президентом Чан Дай Куангом Прикрытый национальным флагом гроб с телом усопшего установлен в Государственном траурном зале министерства национальной обороны в Ханое. Вокруг него выстроен почетный караул. В зале звучит траурная музыка.

Фото Совета Республики