Многолетнему увлечению космонавта Климука резьбой по дереву планируют посвятить издание

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многолетнему увлечению первого белорусского космонавта Петра Климука резьбой по дереву планируют посвятить издание. Об этом сообщил журналистам герой будущей книги, которая планируется к выходу в издательстве "Адукацыя і выхаванне", передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Петра Климука, резьбой по дереву он занимается в течение 50 лет. Этому увлечению легендарный космонавт посвящает все свободное время: раньше занимался любимым делом в выходные, по вечерам, порой засиживался до утра. Сегодня Петр Ильич работает в большой мастерской, где около 150 различных станков для резьбы по дереву. Он автор множества деревянных скульптур, фотографии которых проиллюстрируют книгу.

Как добавил директор издательства "Адукацыя і выхаванне" Николай Супранович, даже готовя книгу биографической серии "Асобы" о Петре Климуке, которая вышла к 75-летию дважды Героя Советского Союза, об этой стороне его многогранной личности не знал. Планируется выход отдельной книги, однако Николай Супранович допускает и выпуск дополненного издания книги серии "Асобы" - "Пётр Клімук. Жыццё і подзвіг касманаўта". В любом варианте ожидается великолепное издание с возможностью использования дополненной реальности, уверен директор издательства.-0-