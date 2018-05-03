МНС предупреждает о возможной недоступности электронных сервисов 5-6 мая

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство по налогам и сборам предупреждает о возможной недоступности электронных сервисов 5-6 мая. Такая информация размещена на сайте МНС, сообщает БЕЛТА

В связи с проведением технических работ в центре обработки данных министерства возможна недоступность следующих сервисов: электронное декларирование и личный кабинет плательщика; единая информационная база данных контролирующих (надзорных) органов; поиск в реестре коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере; поиск сведений из Государственного реестра плательщиков, не составляющих налоговую тайну; поиск заявления в базе данных МНС Беларуси (ЕАЭС) и других сервисов, размещенных на портале электронного декларирования МНС (http://www.portal.nalog.gov.by).-0-