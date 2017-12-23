Мокрый снег и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 24 декабря

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мокрый снег с дождем и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 24 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет облачно, днем с прояснениями. На большей части территории прогнозируется усиление ветра порывами до 15-20 м/с.
Ночью и утром на большей части территории, днем преимущественно в южных районах пройдут осадки (мокрый снег, дождь). Ночью по северо-востоку местами осадки сильные, слабая метель. Слабый гололед, на отдельных участках дорог - гололедица.
Объявлен оранжевый уровень опасности.
Температура воздуха минимальная ночью составит от минус 4 до плюс 2 градусов, максимальная днем - 1-6 градусов выше нуля, в западных районах воздух прогреется до плюс 8.-0-
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