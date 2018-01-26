26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мокрый снег и туман ожидаются в Беларуси 27 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. Ночью по северу, днем на большей части территории страны пройдет кратковременный снег, мокрый снег, днем по западу с дождем. Местами прогнозируется туман, гололед. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер ожидается южный, юго-западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 1 по западу до минус 10 по востоку. Днем будет от нуля до минус 6, по западу - 1-2 градуса тепла.-0-

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