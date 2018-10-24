Мокрый снег возможен в Беларуси 25 октября

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Облачная с прояснениями погода ожидается в Беларуси в четверг, 25 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
На большей части территории пройдут кратковременные дожди, по северо-востоку возможен мокрый снег. Ветер северо-западный, днем с переходом на юго-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Ночью и утром по юго-западу Беларуси порывы ветра усилятся до 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью - от нуля до плюс 5 градусов, днем - плюс 3-9.
Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра в предстоящие сутки сохранится.-0-
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