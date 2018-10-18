70-ю квартиру от "Евроопт" выиграла молодая семья, а один из пяти внедорожников - покупательница "Е-доставки"!

Розыгрыш 90-го тура игры
Розыгрыш призов состоялся во вторник, а уже в четверг главные победители 90-го тура собрались в столичном “Е-сити” на ул.Денисовской, 8, где расположена студия игры
"В удачу верила! Иначе зачем играть?"
Вечер вторника для семьи молодой мамы в декретном отпуске из Барановичей Юлии Либик мог бы остаться обычным осенним будним днем, если бы не розыгрыш 90-го тура игры
- От победы такие необычные ощущения, - смеется Юлия. - Когда увидела по связи ведущего, сразу поняла: выиграла что-то большое, квартиру или машину. И начала плакать. А когда мне показали ключи, еще сильнее расплакалась.
Дети ничего не понимали, только с любопытством и удивлением смотрели то на плачущую маму, то на папу, который бегал по квартире и принимал поздравления.
- Я часто в Instagram смотрю ролики с победителями игры
У молодой семьи есть собственное жилье в Барановичах. Сперва пара думала, что минская квартира в будущем достанется детям. Но после того, как заветные ключи оказались в руках, супруги стали смотреть в сторону столицы. Тем более для Юлии Минск город не чужой, здесь она пять лет училась в университете.
- Мы с мужем прекрасно понимали: чтобы жить в Минске, нужно жилье. В очереди люди стоят годами, квадратные метры очень дорогие, поэтому остались в Барановичах, - рассуждает победительница.
Теперь главный вопрос благодаря "Евроопт" решен. Победу в 90-м туре розыгрыша помог одержать "товар удачи" шоколад KitKat.
- Мама, скажи, выиграть квартиру это хорошо? - интересовался у Юлии сын.
- Это круто! - со смехом ответила победительница.
Теперь у семьи есть просторная и светлая квартира, расположенная в столичном микрорайоне Сухарево по улице Академика Карского, 8. Новостройку можно смело называть счастливым домом, тут уже поселился не один победитель розыгрыша
- Прекрасный подарок! 30 октября день рождения у мужа, 9 ноября - у меня, - отмечает Юлия.
"Для мамы в декретном "Е-доставка" - это спасение!"
- Никогда ни мне, ни мужу ничего не доставалось просто так. Как приятно, когда на тебя сваливается такой приз! Спасибо вам огромное! - улыбается Жанна Горлова из деревни Копище Минского района, которая сейчас проживает в Молодечно.
Жанна Таировна настолько счастлива, что после каждого предложения благодарит организаторов игры за возможность выиграть невероятные призы. Кстати, удачной для нее стала покупка, совершенная в онлайн-гипермаркете “Е-доставка”.
- Я мама в декретном отпуске, муж вечно занят на работе, поэтому "Е-доставка" просто спасение. Если бы вы знали, как она выручает! Не нужно с маленьким ребенком на руках бегать по магазинам, таскать тяжелые пакеты, искать нужные товары. Все есть в одном месте. Постоянно заказываю через "Е-доставку" детское питание, подгузники, мясо. Особенно меня радует широкий выбор детского питания и на сайте всегда в ассортименте есть кисломолочный продукт "Бифидин". Это очень важный для меня момент, - делится с нами Жанна Горлова.
В Молодечно семья переехала буквально месяц назад, как говорит женщина, в город она влюбилась сразу, и уверена: именно его прекрасная аура привела к победе.
- Права у меня есть, автомобиль старенький тоже. Как-то обсуждали с мужем, что после выхода из декретного отпуска нужно купить машину в кредит. Выходит, уже не нужно, - смеется Жанна Таировна. - Так и напишите: "На новом Джили поеду прямо в Столбцы, на малую родину!" Там у нас осталось много коллег, родных нам людей.
Кстати, это уже 35-й автомобиль, выигранный благодаря заказам в онлайн-гипермаркетах “Е-доставка” и “ГиперМолл”. Также покупки с доставкой на дом в предыдущих турах обеспечили участникам игры пять столичных квартир!
"Из-за сломанного авто на дачу езжу на электричке. После победы – буду только на машине от "Евроопт"
У Зинаиды Соколовой из Минска есть один любимый магазин - "Евроопт". И он Зинаиду Александровну не подвел. В 90-м туре пенсионерка стала победительницей и владелицей нового ослепительного внедорожника.
- Когда позвонил ведущий, думала, это шутка. Я хоть и в возрасте, но разыграть меня не получится, - вспоминает первую реакцию Зинаида Соколова.
Женщина настолько скептически была настроена к игре
- Потом посыпались звонки из студии, от бывших коллег. Быстро пришло осознание случившегося. Боялась, от радости голову снесет, резко подскочило давление, пришлось его сбивать и успокаиваться. Понимаете, в нашей семье никогда так крупно никому не везло, однажды в 60-х годах брат выиграл ковер, на этом вся удача закончилась.
Возле дома Зинаиды Соколовой на улице Рафиева расположен "Евроопт", сюда за покупками женщина приходит постоянно. Накануне розыгрыша к ней в гости должна была приехать внучка, Зинаида Александровна купила йогурты, сосиски и "товар удачи" палочки "Хрустики".
- Еще подумала: "Внучке Бонстик, мне - коды", - рассказывает победительница.
Теперь уже можно добавить: "Мне и коды игровые, и машина!" Внучка сразу решила, как распорядиться выигрышем:
- Бабушка, будем кататься теперь на дачу!
- Это чудо! Так разве бывает? Мы выиграли то, что так хотели! У нас сломалась машина, стоит во дворе, получая пенсию, отремонтировать ее невозможно, поэтому приходится ездить на дачу на электричке. После победы - только на машине от "Евроопт", - говорит на прощание Зинаида Соколова.
"Ты уже стала звездой на всю страну, бросай смотреть Малахова"
- Не верится, конечно! Но факт на лицо, - шутит Юлия Куликова, пенсионерка из Бобруйска Могилевской области, в руках которой звенят ключи от нового внедорожника.
Юлия Петровна человек азартный, участвовала во всех возможных лотереях, но безрезультатно. Однако это не помешало женщине зарегистрироваться на сайте evroopt.by, тем более в семье Юлии Куликовой в игре
- В воскресенье вместе с детьми пошли за покупками в "Евроопт", брали мясо, рыбу, чек был на 40 рублей, - рассказывает Юлия Петровна. - Если честно, когда разыгрывали машины, я в тот момент смотрела программу с Андреем Малаховым. Что-то не верилось, что смогу стать победительницей, розыгрыш казался игрой на публику. Услышав голос Дмитрия Кохно, поняла: все это время ошибалась. Еще коллеги стали обрывать телефон: "Ты уже стала звездой на всю страну, бросай смотреть Малахова".
Юлия Куликова решила отдать внедорожник сыну, они вместе ходят за покупками в "Евроопт", а теперь смогут ездить в магазин за продуктами на комфортном автомобиле. Кто знает, возможно, это не единственная победа для Юлии Петровны.
"Таких фартовых людей, как я сегодня, среди наших близких и друзей не было"
Новость об ошеломляющей победе Андрея Шкудуна из Светлогорска Гомельской области застигла прямо на работе. Мужчина работает мастером в управлении буровых работ, в день розыгрыша связь с ним была настолько плохой, что Андрей сперва не понял, какой приз ему достался.
- Таких фартовых людей, как я сегодня, среди наших близких и друзей не было, - со смехом рассказывает Андрей Шкудун.
Мужчина вместе с женой в игре
- Реакция сразу шоковая, хоть всегда беру "товар удачи". Вдруг действительно повезет? - вспоминает победитель. - Эта машина мне очень нужна. Хотел жене на юбилей, в марте ей будет 30 лет, сделать подарок, подарить автомобиль. Видимо, машину отдам ей, но для начала отправлю супругу в автошколу.
"За ужином обсуждали прямой эфир розыгрыша, и тут нам позвонили из студии"
- Когда в студии разыгрывали квартиру и машины, мы вместе с родителями сели ужинать. Включили игру "Удача в придачу!" в прямом эфире и стали как бы между прочим обсуждать: "Пора и нам выиграть что-то солидное", - с улыбкой рассказывает Вероника Гутовская из Гродно, которая учится в магистратуре гродненского университета на психолога. - У нас всегда было много кодов. Представляете, когда мы это обсуждали, нам позвонили из студии.
Про ужин семья забыла мгновенно, какая еда, если теперь Вероника хозяйка комфортного внедорожника? К победе девушка шла больше года, чтобы шансов было больше, семья зарегистрировала две карточки и достаточно часто ходила в "Евроопт" за покупками.
- Магазин прямо возле дома, хороший ассортимент, отличное качество. Мы часто покупаем фрукты, мясные изделия, молочные продукты, - уточняет Вероника.
У девушки права есть, однако до розыгрыша 90-го тура машины не было. Но это все в прошлом, теперь под окном будет стоять красивый внедорожник. На семейном совете было принято решение: на новом авто будут ездить все по очереди.
- Первым делом поедем к бабушке и покажем обновку! Она очень рада за нас и ждет в гости, - говорит победительница из Гродно.
Кроме квартиры в Минске и пяти автомобилей, в 90-м туре были разыграны более 20 тысяч денежных призов.
Чем больше кодов, тем больше шансов выиграть квартиру!
Стать победителем игры
Розыгрыш призов состоится 23 октября в студии игры в столичном ТРЦ “Е-сити” на ул. Денисовской, 8. Верьте в удачу, и она обязательно к вам придет! И не забывайте "золотое правило" игры - чем больше кодов, тем больше шансов на победу!
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