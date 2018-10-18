70-ю квартиру от "Евроопт" выиграла молодая семья, а один из пяти внедорожников - покупательница "Е-доставки"!

Молодая семья из Барановичей выиграла квартиру в Минске и задумалась о переезде в столицу!

Розыгрыш 90-го тура игры "Удача в придачу!" оказался настолько волнительным для наших победителей, что они плакали от радости, смеялись, бросались обнимать родных, и все их мысли были об одном: как лучше распорядиться выигрышем? Ключи от заветной квартиры в Минске достались библиотекарю, а ныне маме в декретном отпуске Юлии Либик из Барановичей, "товаром удачи" для нее стал шоколад KitKat. Из пяти разыгранных внедорожников два достались пенсионеркам: Зинаиде Соколовой из Минска и Юлии Куликовой из Бобруйска. А любовь к "Е-доставке" помогла маме в декрете Жанне Горловой из деревни Копище выиграть роскошное авто! Еще два автомобиля благодаря победе теперь у Андрея Шкудуна из Светлогорска и Вероники Гутовской из Гродно.

Розыгрыш призов состоялся во вторник, а уже в четверг главные победители 90-го тура собрались в столичном “Е-сити” на ул.Денисовской, 8, где расположена студия игры "Удача в придачу!" , чтобы получить ключи и документы от выигранных автомобилей и квартиры. И, что приятно, налогов за свои призы им платить не придется, это уже сделал “Евроопт”.

Сегодня ключи и документы от выигранных автомобилей и квартиры победителям 90-го тура в минском "Е-сити" вручил руководитель пресс-службы "Евроопт" Егор Хрусталев

"В удачу верила! Иначе зачем играть?"

Вечер вторника для семьи молодой мамы в декретном отпуске из Барановичей Юлии Либик мог бы остаться обычным осенним будним днем, если бы не розыгрыш 90-го тура игры "Удача в придачу!" . Удача настолько непредсказуема, что в одну секунду может круто изменить жизнь и подарить незабываемый фейерверк эмоций! Еще мгновение назад Юлия делала со старшим сыном уроки, планировала отвезти его на секцию, но звонок из минской студии заставил семью смеяться, кричать от радости и даже плакать. Библиотекарь из Барановичей Юлия Либик выиграла квартиру в Минске!

Шоколадка принесла маме в декрете Юлии Либик ключи от столичной квартиры!

- От победы такие необычные ощущения, - смеется Юлия. - Когда увидела по связи ведущего, сразу поняла: выиграла что-то большое, квартиру или машину. И начала плакать. А когда мне показали ключи, еще сильнее расплакалась.

Дети ничего не понимали, только с любопытством и удивлением смотрели то на плачущую маму, то на папу, который бегал по квартире и принимал поздравления.

- Я часто в Instagram смотрю ролики с победителями игры "Удача в придачу!" , с самого начала она мне показалась интересной. Все равно каждый день ходишь за покупками в "Евроопт", почему не рискнуть? Конечно, в удачу верила! Иначе зачем играть? - рассказывает победительница.

У молодой семьи есть собственное жилье в Барановичах. Сперва пара думала, что минская квартира в будущем достанется детям. Но после того, как заветные ключи оказались в руках, супруги стали смотреть в сторону столицы. Тем более для Юлии Минск город не чужой, здесь она пять лет училась в университете.

Квартира в Минске для молодой семьи, где подрастают двое малышей, очень кстати!

- Мы с мужем прекрасно понимали: чтобы жить в Минске, нужно жилье. В очереди люди стоят годами, квадратные метры очень дорогие, поэтому остались в Барановичах, - рассуждает победительница.

Теперь главный вопрос благодаря "Евроопт" решен. Победу в 90-м туре розыгрыша помог одержать "товар удачи" шоколад KitKat.

- Мама, скажи, выиграть квартиру это хорошо? - интересовался у Юлии сын.

- Это круто! - со смехом ответила победительница.

Теперь у семьи есть просторная и светлая квартира, расположенная в столичном микрорайоне Сухарево по улице Академика Карского, 8. Новостройку можно смело называть счастливым домом, тут уже поселился не один победитель розыгрыша "Удача в придачу!" . Кстати, в микрорайоне есть все для комфортной жизни: школы, новая поликлиника, развитое транспортное сообщение и неподалеку крупнейший гипермаркет “Евроопт” на Монтажников, 2. К слову, и стоимость у квартиры очень даже солидная - почти 118 тысяч рублей!

Просторное жилье расположено в удобном и развитом микрорайоне Сухарево, а стоимость квартиры составляет почти 118 тыс. рублей!

- Прекрасный подарок! 30 октября день рождения у мужа, 9 ноября - у меня, - отмечает Юлия.

"Для мамы в декретном "Е-доставка" - это спасение!"

- Никогда ни мне, ни мужу ничего не доставалось просто так. Как приятно, когда на тебя сваливается такой приз! Спасибо вам огромное! - улыбается Жанна Горлова из деревни Копище Минского района, которая сейчас проживает в Молодечно.

Маме в декрете Жанне Горловой и ее мужу теперь не придется брать кредит на покупку новой машины

Жанна Таировна настолько счастлива, что после каждого предложения благодарит организаторов игры за возможность выиграть невероятные призы. Кстати, удачной для нее стала покупка, совершенная в онлайн-гипермаркете “Е-доставка”.

- Я мама в декретном отпуске, муж вечно занят на работе, поэтому "Е-доставка" просто спасение. Если бы вы знали, как она выручает! Не нужно с маленьким ребенком на руках бегать по магазинам, таскать тяжелые пакеты, искать нужные товары. Все есть в одном месте. Постоянно заказываю через "Е-доставку" детское питание, подгузники, мясо. Особенно меня радует широкий выбор детского питания и на сайте всегда в ассортименте есть кисломолочный продукт "Бифидин". Это очень важный для меня момент, - делится с нами Жанна Горлова.

В Молодечно семья переехала буквально месяц назад, как говорит женщина, в город она влюбилась сразу, и уверена: именно его прекрасная аура привела к победе.

- Права у меня есть, автомобиль старенький тоже. Как-то обсуждали с мужем, что после выхода из декретного отпуска нужно купить машину в кредит. Выходит, уже не нужно, - смеется Жанна Таировна. - Так и напишите: "На новом Джили поеду прямо в Столбцы, на малую родину!" Там у нас осталось много коллег, родных нам людей.

Кстати, это уже 35-й автомобиль, выигранный благодаря заказам в онлайн-гипермаркетах “Е-доставка” и “ГиперМолл”. Также покупки с доставкой на дом в предыдущих турах обеспечили участникам игры пять столичных квартир!

"Из-за сломанного авто на дачу езжу на электричке. После победы – буду только на машине от "Евроопт"

У Зинаиды Соколовой из Минска есть один любимый магазин - "Евроопт". И он Зинаиду Александровну не подвел. В 90-м туре пенсионерка стала победительницей и владелицей нового ослепительного внедорожника.

Пенсионерка Зинаида Соколова из Минска не верила в игру, пока сама не выиграла автомобиль!

- Когда позвонил ведущий, думала, это шутка. Я хоть и в возрасте, но разыграть меня не получится, - вспоминает первую реакцию Зинаида Соколова.

Женщина настолько скептически была настроена к игре "Удача в придачу!" , что за розыгрышем в прямом эфире не следила, полагая, что все победители подставные люди.

- Потом посыпались звонки из студии, от бывших коллег. Быстро пришло осознание случившегося. Боялась, от радости голову снесет, резко подскочило давление, пришлось его сбивать и успокаиваться. Понимаете, в нашей семье никогда так крупно никому не везло, однажды в 60-х годах брат выиграл ковер, на этом вся удача закончилась.

Возле дома Зинаиды Соколовой на улице Рафиева расположен "Евроопт", сюда за покупками женщина приходит постоянно. Накануне розыгрыша к ней в гости должна была приехать внучка, Зинаида Александровна купила йогурты, сосиски и "товар удачи" палочки "Хрустики".

- Еще подумала: "Внучке Бонстик, мне - коды", - рассказывает победительница.

Теперь уже можно добавить: "Мне и коды игровые, и машина!" Внучка сразу решила, как распорядиться выигрышем:

- Бабушка, будем кататься теперь на дачу!

- Это чудо! Так разве бывает? Мы выиграли то, что так хотели! У нас сломалась машина, стоит во дворе, получая пенсию, отремонтировать ее невозможно, поэтому приходится ездить на дачу на электричке. После победы - только на машине от "Евроопт", - говорит на прощание Зинаида Соколова.

"Ты уже стала звездой на всю страну, бросай смотреть Малахова"

- Не верится, конечно! Но факт на лицо, - шутит Юлия Куликова, пенсионерка из Бобруйска Могилевской области, в руках которой звенят ключи от нового внедорожника.

Пенсионерка Юлия Куликова из Бобруйска теперь будет ездить с сыном в "Евроопт" на новеньком внедорожнике!

Юлия Петровна человек азартный, участвовала во всех возможных лотереях, но безрезультатно. Однако это не помешало женщине зарегистрироваться на сайте evroopt.by, тем более в семье Юлии Куликовой в игре "Удача в придачу!" участвуют все.

- В воскресенье вместе с детьми пошли за покупками в "Евроопт", брали мясо, рыбу, чек был на 40 рублей, - рассказывает Юлия Петровна. - Если честно, когда разыгрывали машины, я в тот момент смотрела программу с Андреем Малаховым. Что-то не верилось, что смогу стать победительницей, розыгрыш казался игрой на публику. Услышав голос Дмитрия Кохно, поняла: все это время ошибалась. Еще коллеги стали обрывать телефон: "Ты уже стала звездой на всю страну, бросай смотреть Малахова".

Юлия Куликова решила отдать внедорожник сыну, они вместе ходят за покупками в "Евроопт", а теперь смогут ездить в магазин за продуктами на комфортном автомобиле. Кто знает, возможно, это не единственная победа для Юлии Петровны.

"Таких фартовых людей, как я сегодня, среди наших близких и друзей не было"

Новость об ошеломляющей победе Андрея Шкудуна из Светлогорска Гомельской области застигла прямо на работе. Мужчина работает мастером в управлении буровых работ, в день розыгрыша связь с ним была настолько плохой, что Андрей сперва не понял, какой приз ему достался.

Буровому мастеру Андрей Шкудун из Светлогорска мечтал подарить жене на юбилей машину!

- Таких фартовых людей, как я сегодня, среди наших близких и друзей не было, - со смехом рассказывает Андрей Шкудун.

Мужчина вместе с женой в игре "Удача в придачу!" участвует давно. Как-то выигрывал деньги на телефон, сертификат на 5 рублей. Верил, однажды фортуна выберет именно его, и достанется приз покрупнее. В 90-м туре так и вышло.

- Реакция сразу шоковая, хоть всегда беру "товар удачи". Вдруг действительно повезет? - вспоминает победитель. - Эта машина мне очень нужна. Хотел жене на юбилей, в марте ей будет 30 лет, сделать подарок, подарить автомобиль. Видимо, машину отдам ей, но для начала отправлю супругу в автошколу.

"За ужином обсуждали прямой эфир розыгрыша, и тут нам позвонили из студии"

- Когда в студии разыгрывали квартиру и машины, мы вместе с родителями сели ужинать. Включили игру "Удача в придачу!" в прямом эфире и стали как бы между прочим обсуждать: "Пора и нам выиграть что-то солидное", - с улыбкой рассказывает Вероника Гутовская из Гродно, которая учится в магистратуре гродненского университета на психолога. - У нас всегда было много кодов. Представляете, когда мы это обсуждали, нам позвонили из студии.

У магистрантки Вероники Гутовской до этой недели были только водительские права, а теперь есть и автомобиль!

Про ужин семья забыла мгновенно, какая еда, если теперь Вероника хозяйка комфортного внедорожника? К победе девушка шла больше года, чтобы шансов было больше, семья зарегистрировала две карточки и достаточно часто ходила в "Евроопт" за покупками.

- Магазин прямо возле дома, хороший ассортимент, отличное качество. Мы часто покупаем фрукты, мясные изделия, молочные продукты, - уточняет Вероника.

У девушки права есть, однако до розыгрыша 90-го тура машины не было. Но это все в прошлом, теперь под окном будет стоять красивый внедорожник. На семейном совете было принято решение: на новом авто будут ездить все по очереди.

- Первым делом поедем к бабушке и покажем обновку! Она очень рада за нас и ждет в гости, - говорит победительница из Гродно.

Кроме квартиры в Минске и пяти автомобилей, в 90-м туре были разыграны более 20 тысяч денежных призов.

Чем больше кодов, тем больше шансов выиграть квартиру!

Стать победителем игры "Удача в придачу!" может каждый, истории тысяч белорусов говорят именно об этом. 91-й тур розыгрыша уже стартовал! Совершайте покупки с 15 по 21 октября в магазинах "Евроопт" и "Бруснiчка", интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". За каждые 10 рублей в вашем чеке будет начисляться один игровой код. Главное, не забудьте захватить "товар удачи" и при расчете использовать дисконтную карту "Е-плюс" или СТАТУСкарту.

"Евроопт", "Бруснiчка", "Е-доставка" и "ГиперМолл"… Совершайте покупки до конца недели – и участвуйте в розыгрыше призов нового тура уже во вторник!

Розыгрыш призов состоится 23 октября в студии игры в столичном ТРЦ “Е-сити” на ул. Денисовской, 8. Верьте в удачу, и она обязательно к вам придет! И не забывайте "золотое правило" игры - чем больше кодов, тем больше шансов на победу!

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