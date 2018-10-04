Молодежь Беларуси и Кубы заинтересована в сотрудничестве

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежь Беларуси и Кубы заинтересована развивать сотрудничество, сообщила корреспонденту БЕЛТА координатор международного молодежного сотрудничества ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Олеся Сазанкова.

"Встреча первого секретаря ЦК БРСМ Дмитрия Воронюка с Чрезвычайным и Полномочным Послом Кубы в Беларуси Хуаном Вальдесом Фигероа и советником дипмиссии Сатурнино Хуаном де ла Грана Энрикесом состоялась в Республиканском доме молодежи. Обсуждены вопросы развития сотрудничества, информационной поддержки, участия в совместных мероприятиях, оговорена тематика взаимодействия молодежи двух стран", - отметила Олеся Сазанкова.

БРСМ рассказал о реализуемых в стране молодежных проектах и развитии международного направления. Посол Кубы в свою очередь подчеркнул важность и перспективность взаимодействия молодежных организаций двух стран. "Он предложил белорусской молодежи принять участие в двух знаковых проектах. В частности, в XVIII Европейском съезде солидарности с Кубой в ноябре в городе Бохинь в Словении, организатором которого выступает Ассоциация дружбы Словения-Куба, а также присоединиться в декабре-январе к 62-у составу скандинавской бригады в Международном лагере "Хулио Антонио Мелья", - сказала координатор международного молодежного сотрудничества.

"Мы в свою очередь будем приглашать представителей посольства Кубы в Беларуси в качестве почетных гостей для участия в наших мероприятиях. Обязательно проработаем вопрос взаимодействия по линии студенческих отрядов. Кроме того, со следующего года конкурс "Студент года" выйдет на международный уровень, и мы предложим поучаствовать в нашем проекте кубинским студентам", - подчеркнула Олеся Сазанкова.-0-

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