Молодежь Беларуси приглашают участвовать в международном конкурсе антикоррупционной рекламы

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура Беларуси сообщила о проведении международного молодежного конкурса социальной антикоррупционной рекламы "Вместе против коррупции!". Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.

Молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет смогут принять участие в номинациях "Лучший плакат" и "Лучший видеоролик". В своих работах они должны отразить современные механизмы борьбы с коррупцией на всех уровнях и в различных сферах жизни общества и государства, роль и значение международного сотрудничества в этом деле.

Материалы будут принимать с 2 июля на сайте конкурса - www.anticorruption.life. Там же размещены правила его проведения. Полуфинал продлится по 12 ноября. Итоги подведет национальная конкурсная комиссия, которая выявит победителей и лауреатов. Лучшие конкурсные работы выйдут в финал, который состоится 13-23 ноября.

Церемонию награждения победителей и призеров планируется провести в Москве и приурочить к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря).

Организатор международного конкурса - Генеральная прокуратура России. Соорганизаторами являются генпрокуратуры Армении, Беларуси, Кыргызстана, Агентство Казахстана по делам государственной службы и противодействию коррупции, Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Таджикистана.

Ожидается, что этот уникальный проект привлечет внимание молодежи к проблеме коррупции, поспособствует созданию нетерпимого отношения в обществе к ее проявлениям.-0-