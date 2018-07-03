Молодежь должна чтить традиции и осознавать свою роль в создании будущего страны - декан

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежи предстоит не только сохранить наследие предков, но и сделать собственный вклад в развитие и процветание страны, отметил в беседе с корреспондентом БЕЛТА декан архитектурного факультета БНТУ Армен Сардаров.
"Я постоянно работаю с молодежью. И, на мой взгляд, наша главная задача – создать атмосферу для развития подрастающего поколения, чтобы молодые люди чтили историю и традиции наших дедов и прадедов и осознавали свою роль в создании будущего страны. Очень важно прививать молодежи любовь к прошлому страны и направлять ее вперед", - считает Армен Сардаров.
На факультете воспитать любовь и уважение к истории родного края удается не только благодаря качественному преподаванию дисциплин. Лучше понять культуру страны помогает выезд студентов в белорусские города и деревни. "Я горжусь тем, что каждое лето наши студенты выезжают в глубинку. В этом году они отправятся в Любчу, Новогрудок, Лынтупы, Крево. Будущие архитекторы помогают реставраторам и археологам, параллельно изучая историю края", - пояснил декан.
По его словам, многое еще предстоит сделать для процветания Беларуси, но и многое достигнуто. "Я отношусь к празднику 3 июля с уважением и любовью. Благодаря выдающимся людям страна обрела свою независимость, и сегодня мы все этим гордимся!" - заключил Армен Сардаров.-0-
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