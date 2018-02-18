Молодежь стремится участвовать в главных событиях общественно-политической жизни Беларуси - мнение

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская молодежь стремится участвовать в главных событиях общественно-политической жизни страны. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала наблюдатель на выборах депутатов местных Советов 28-го созыва, член БРСМ Екатерина Ковалева.

Собеседница рассказала, почему решила попробовать себя в качестве наблюдателя на выборах. Она отметила, что для нее это очень важный и полезный опыт - узнать, как организован избирательный процесс на участках. "Белорусская молодежь, в том числе и я сама, человек с активной гражданской позицией, стремится участвовать в таких важных моментах жизни страны", - подчеркнула Екатерина.

Она приступила к мониторингу еще в период досрочного голосования. Каких-либо существенных нарушений за время своей работы не зафиксировала. Труд депутатов местных Советов девушка считает очень нужным и полезным. "Депутат местного Совета близко знаком с тем, чем живет его регион. Это помогает ему эффективно отстаивать интересы земляков. Поэтому важно выбрать достойного человека, который будет этим заниматься", - уверена Екатерина.-0-