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Молодежный лагерь по теме противодействия торговле людьми работает под Минском

Общество 16.07.2018 | 19:28
Фото МВД
Фото МВД

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Летний молодежный лагерь "Изучай. Действуй. Поделись" по тематике противодействия торговле людьми открылся под Минском, сообщили БЕЛТА в МВД.

На протяжении шести дней отобранные конкурсной комиссией 18 активных молодых людей со всех уголков Беларуси будут принимать участие в мастер-классах с приглашенными экспертами. Участники лагеря узнают, что такое торговля людьми, какие усилия предпринимает Беларусь на национальном и международном уровнях в области противодействия этому явлению, как проблема современного рабства связана с вопросами ВИЧ/СПИД, беженства и другими смежными тематиками. Также они получат знания о том, что можно сделать каждому человеку, чтобы предотвратить распространение этого явления. Мероприятие организовано в преддверии Всемирного дня борьбы с торговлей людьми, который отмечается 30 июля.

Как отметил во время открытия лагеря заместитель начальника второго управления главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Владимир Емельянов, торговля людьми является одним из наиболее опасных проявлений организованной транснациональной преступности. "С 2002 года в Беларуси выявлено более 5,6 тыс. жертв торговли людьми, из которых около 5 тыс. - жертвы сексуальной эксплуатации. Многое сделано, чтобы минимизировать масштабы этого явления. Конечно, в одиночку мы бы не смогли с этим справиться, у нас наработаны хорошие связи с зарубежными коллегами и общественными организациями. Проведение такого лагеря - одна из мер профилактики в молодежной среде негативных явлений, связанных с торговлей людьми", - сказал Владимир Емельянов.

По итогам работы лагеря его участники представят свои проекты на тему миграции или противодействия торговле людьми, которые будут реализовывать в течение последующего года в регионах при поддержке экспертов и агентств ООН.

Мероприятие организовано представительством Международной организациии по миграции в Беларуси совместно с МИД и МВД, представительствами ПРООН, ЮНИСЕФ, ЮНФПА, Департаментом общественной информации ООН, УВКБ ООН, ЮНЭЙДС при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID), МИД Королевства Норвегия, посольства Великобритании в Беларуси, краудфандинговой платформы Talaka и частных компаний - EPAM, Лигатурапринт, Logoton, Nota Kitchen Media Production.-0-

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МВД, молодежь
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