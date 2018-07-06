Молодые парламентарии разработают мобильное приложение о Союзном государстве

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежная палата при Парламентском собрании Союза Беларуси и России разработает мобильное приложение о Союзном государстве, сообщила сегодня журналистам председатель палаты Елена Еракина, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Елены Еракиной, в своей деятельности молодежная палата делает упор на информированность о Союзном государстве. "В ближайших планах разработка мобильного приложения, которое будет рассказывать о культурных и исторических объектах двух стран. Кроме того, планируется объявить общесоюзный конкурс на создание логотипа, символа, эмблемы, просто бренда молодежи Союзного государства. Надеемся, что в ближайшее время будет опубликовано положение о конкурсе, и молодежь предложит варианты, которые в том числе будут презентованы на V Форуме регионов", - добавила она.

Также молодым гражданам Союзного государства предложат поучаствовать в социологическом опросе на определение понятия молодежь. "В двух странах существуют разные подходы в определении возраста молодого человека, поэтому планируем провести социологию среди молодежи. Мы хотим спросить у ребят, что входит в такие понятия, как молодые специалисты, работающая молодежь, молодая семья. Это может стать предпосылкой к законодательной базе", - отметила председатель Молодежной палаты.

Решение о создании Молодежной палаты было принято на 53-й сессии Парламентского собрания в Брянске в декабре 2017 года. Первое заседание состоялось в июне в Бресте. Избрано руководство палаты, сформированы комиссии и определены приоритетные направления работы. В палату входят по 20 членов от каждой страны. Возрастной ценз - от 18 лет до 31 года. В ее составе уже состоявшиеся люди, несмотря на молодежный возраст. Это депутаты законодательных органов всех уровней, представители молодежных парламентов, организаций, движений, отделений политических партий. -0-