1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильный оператор МТС реализует проекты с ЮНИСЕФ в области кибербезопасности, сообщил журналистам генеральный директор СООО "Мобильные ТелеСистемы" Владимир Карпович, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году мы подписали соглашение с ЮНИСЕФ. Это позволит перенять мировой опыт в сфере кибербезопасности и реализовывать проекты, направленные на снижение уровня кибербуллинга и повышения безопасности детей в киберпространстве", - сказал Владимир Карпович.

В пресс-центре БЕЛТА сегодня было подписано соглашение о сотрудничестве между Министерством образования и мобильным оператором МТС по реализации совместных образовательных проектов. Оно предполагает продолжение таких социально значимых проектов по повышению цифровой грамотности детей, родителей и педагогов, как "Дети в интернете", "Ответственное поведение учителей в Сети", "IT-лагерь", республиканский конкурс инновационных проектов "Информационные и мобильные технологии для образовательного процесса".

Владимир Карпович подчеркнул, что проблемы в области кибербезопасности, кибербуллинг - это современные технологические вызовы. "Наша задача - находить решение и оказывать содействие и помощь наименее защищенным слоям нашего общества, то есть детям", - сказал гендиректор. Он добавил, что компания намерена активно развивать партнерство в этом вопросе с Министерством образования.-0-

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