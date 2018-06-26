26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. МТС стал национальным партнером II Европейских игр. Соответствующий договор между фондом "Дирекция II Европейских игр 2019 года" и СООО "Мобильные ТелеСистемы", закрепляющий данный статус мобильного оператора, подписан в пресс-центре БЕЛТА.

Во время пресс-конференции

МТС примет участие в предоставлении инновационных решений и строительстве технической инфраструктуры для II Европейских игр. "Компания МТС является давним партнером Национального олимпийского комитета. Нам приятно, что вы не изменяете традициям и продолжаете поддерживать спорт в Беларуси", - сказал директор фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Георгий Катулин.

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