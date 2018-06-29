Музей-бус "Цветы Великой Победы" проедет по местам боев Полоцко-Лепельской партизанской зоны

29 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Музей-бус "Цветы Великой Победы" проедет по местам боевых действий Полоцко-Лепельской партизанской зоны, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Центральном комитете БРСМ.

В экспедицию музей-бус отправился 29 июня из Минска. Первыми с его экспозицией познакомятся сегодня участники Минского областного фестиваля молодежных инициатив "День молодежи на Селяве" (Крупский район, а.г.Колодница), молодежного турслета "Васiльковы вянок-2018" актива БРСМ Минской области. Вечером его ждут в Чашниках (Витебская область). 30 июня путешествие по городам самого северного региона страны продолжится. Побывать на экскурсии в необычном музее смогут жители и гости Лепеля, Глубокого, Шарковщины, городского поселка Видзы. 1 июля с 10.00 музей-бус припаркуется на Кургане Дружбы в Верхнедвинском районе, где станет составной частью 59-й встречи ветеранов Великой Отечественной войны и партизанского движения Беларуси, России и Латвии.

Вход в музей традиционно бесплатный, а экспозиция передвижной выставки постоянно меняется и пополняется новыми экспонатами, в том числе местными раритетами. В этот раз подготовить ее помогли историко-культурный комплекс "Линия Сталина", Музей комсомольского и молодежного движения Беларуси, историко-краеведческий музей "Невычэрпная крыніца гісторыі" гимназии №25 города Минска.

Интерактивная выставка представлена тремя условными залами. В первом собраны экспонаты, свидетельствующие о героизме белорусского народа и истории освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Это оригинальные артефакты времен войны, макеты и муляжи оружия, элементы снаряжения, амуниции и военной униформы, предметы военного быта, документы. Второй зал посвящен 100-летию ВЛКСМ. В нем можно познакомиться с историей молодежного движения Беларуси. В числе экспонатов представлены комсомольские билеты, значки, фотографии, документы, газетные материалы различных исторических периодов, рассказывающие о деятельности комсомольцев, и многое другое. Здесь же можно примерить парадную пионерскую и комсомольскую форму советских школьников. Символично, что в Год малой родины в Беларуси в третьем зале интерактивного музея размещены предметы быта и труда белорусов.

Из необычного путешествия музей-бус привезет в Минск журавликов. Их молодежь изготовит из соломки своими руками и передаст в Музей комсомольского и молодежного движения Беларуси для создания памятной экспозиции. Откуда родом символы мира, можно будет определить по гербу города, в котором проходила патриотическая экспедиция.

Совместный проект БРСМ, ФПБ и Белорусского общественного объединения ветеранов стартовал 7 мая нынешнего года в Минске. Реализуется в рамках трехстороннего соглашения о сотрудничестве и направлен на консолидацию усилий в деле воспитания у молодежи национального и гражданского самосознания, сохранения преемственности поколений, исторической правды о Великой Отечественной войне.-0-