МВД Беларуси не прогнозирует роста правонарушений с продлением безвиза

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство внутренних дел Беларуси не прогнозирует роста правонарушений в связи с продлением безвизового режима до 30 дней, сообщил начальник отдела департамента по гражданству и миграции МВД Вадим Заборонок на брифинге в пресс-центре БЕЛТА.

"Реализация указа №8 "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан" с 2017 года показала, что в Беларусь прилетают в большинстве своем законопослушные иностранные граждане. Мы фиксируем незначительное количество правонарушений с их стороны, которые в подавляющем большинстве связаны с нарушением миграционного законодательства. Каких-либо рисков (в связи с продлением безвиза до 30 дней. - Прим. БЕЛТА) мы не видим в настоящее время, не прогнозируем", - сказал Вадим Заборонок.

Начальник отдела управления пограничного контроля Госпогранкомитета Беларуси Кузьма Лесняк отметил, что нынешние изменения существенно на службу пограничников не повлияют, пропуск иностранцев будет вестись в том же порядке. Въехать и выехать по 30-дневному безвизу можно будет только через Национальный аэропорт Минск. "Органы пограничной службы готовы к пропуску иностранных граждан", - заверил Кузьма Лесняк.

Перечень необходимых документов остается прежним. При себе нужно иметь паспорт или заменяющий его документ для выезда за границу, деньги (на каждый день пребывания сумму в валюте или белорусских рублях, эквивалентную не менее чем двум базовым величинам либо, если пребывание составит полные 30 дней, 50 базовым величинам), действующий в Беларуси медицинский страховой полис на сумму не менее 10 тыс. евро (его можно купить и в аэропорту). При выезде нужно иметь регистрацию, пограничники ее обязательно проверят, добавил Кузьма Лесняк.

По данным представителя Госпогранкомитета, с начала действия указа №8 пятидневным безвизовым режимом воспользовались 131 тыс. 39 человек. Чаще всего приезжают из Германии (почти 21 тыс. граждан), Польши (12,6 тыс.), Италии (11,5 тыс.), Великобритании (8,8 тыс.) и США (8,3 тыс.).-0-

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