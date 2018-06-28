МВД Беларуси: серьезных проблем с безвизом во время ЧМ по футболу нет

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра внутренних дел Николай Мельченко сообщил сегодня журналистам, что серьезных проблем с безвизом во время ЧМ по футболу не возникло, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас проблем, в принципе, нет", - сказал замминистра, отвечая на вопросы журналистов. Он отметил, что белорусские правоохранительные органы взаимодействуют с российскими коллегами и обмениваются информацией, что предусмотрено соглашением.

Некоторые вопросы, по словам Николая Мельченко, возникают в связи с тем, что не все болельщики осведомлены, что им нужны шенгенские визы для проезда транзитом на матчи, которые проводятся на территории Калининградской области. "В таких случаях мы проводим разъяснительную работу, они садятся на транспорт и возвращаются в РФ", - рассказал представитель МВД.

В то же время он обратил внимание, что есть и те, кто, используя паспорт болельщика, пытается незаконно пересечь границу, чтобы попасть в Евросоюз. В частности, пресечены такие попытки со стороны граждан Марокко и Бангладеш. Они задержаны пограничниками, заключены под стражу. Сейчас решается вопрос об их депортации.-0-