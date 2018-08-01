1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. МВД хочет использовать электронные меры контроля при применении защитных предписаний. Об этом сообщил заместитель начальника управления профилактики главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Сергей Красуцкий сегодня на пресс-конференции, посвященной концепции законопроекта о предупреждении насилия в семье, передает корреспондент БЕЛТА.

Милиция хочет отойти от ведения административного процесса - применять определенные превентивные меры исключительно на основании идентифицированного факта домашнего насилия. "Для того чтобы решить, есть он или нет, предлагается процедура оценки риска. Она нами уже разработана в рамках методического пособия, прошла свою апробацию. Не только наши сотрудники, но и все заинтересованные высказались о ее целесообразности. Это определенный перечень вопросов, который четко дает понять, насколько высока степень домашнего насилия в каждом конкретном случае. На основании этой оценки риска принять в дальнейшем решение о применении каких-то мер превентивного воздействия либо, допустим, оказания помощи или перенаправления другому субъекту профилактики", - сказал Сергей Красуцкий.

По его словам, в том числе такая же процедура будет предполагаться и для применения защитного предписания. "И хотелось бы применять какие-то электронные меры контроля, если это будет возможно, в рамках работы по защитному предписанию", -добавил правоохранитель.

Представитель МВД подчеркнул, что в разработанной концепции законопроекта о предупреждении насилия в семье нет чего-то глобально нового или революционного - все те нормы, которые предлагается закрепить, продолжают уже имеющиеся механизмы, систематизируют их. "Предусматривается расширение круга лиц, на который распространяется работа по предупреждению домашнего насилия. То есть не только те, которые живут вместе и ведут совместное хозяйство, но и бывшие супруги, дети, живущие отдельно, - рассказал Сергей Красуцкий. - Домашнее насилие регламентируется сейчас как физическое, психологическое либо сексуальное. Вводится еще такое понятие, как экономическое насилие. Определяются основные принципы, на которых будет основываться противодействие домашнему насилию. Среди основных - поддержка семьи как фундаментального социального института общества, а также недопустимость рассмотрения каких-то обычаев и религиозных убеждений для того, чтобы человек, совершивший домашнее насилие, мог уйти от ответственности. Отмечен и принцип приоритета превентивных мер над мерами ответственности".

Будет определен четкий круг субъектов профилактики противодействия домашнему насилию. "Это органы внутренних дел, органы по труду и социальной защите, здравоохранения, образования, местные исполнительные органы, прокуратура, - уточнил правоохранитель. - Предлагается закрепить механизм межведомственного взаимодействия. Он уже работает не первый год, но не имеет законодательного закрепления. Есть у нас и такой механизм, как информированное согласие - когда жертва насилия соглашается, чтобы данные о ней были переданы иным субъектам профилактики. Этот механизм тоже работает, но не закреплен". Органом, который бы отвечал за борьбу с домашним насилием, в концепции предлагается определить МВД.

Отдельный блок в концепции уделен применению коррекционных программ. Предлагается закрепить такую практику соответствующим нормативно-правовым актом. Есть определенные наработки, и отдельные психологи уже работают - на добровольных началах к ним приходят те, кто совершает домашнее насилие.

Предлагается совершенствовать и некоторые существующие законы. Например, в законе об оружии будет расширен перечень тех случаев, когда будет возможно изъять оружие у того, кто совершает домашнее насилие. Согласно закону о правах ребенка соответствующим органам должны поступать сообщения о жестоком обращении с ребенком, когда это может повлечь угрозу жизни и здоровью. Теперь предлагается, чтобы о любом случае жестокого обращения сообщалось в компетентные органы.

Сергей Красуцкий напомнил, что практически месяц концепция в электронном виде размещена на сайте МВД. "В наш адрес уже поступают обращения, но очень часто высказываются не связанные с концепцией измышления. Часто нас обвиняют в том, что мы пытаемся изменить какие-то семейные устои, понятия вводим новую административную или уголовную ответственность. Но этот закон нацелен на укрепление традиционных для белорусского общества семейных отношений. Семья у нас определяется как добровольный союз мужчины и женщины. Нам же, ссылаясь на какие-то религиозные каноны, рассказывают, что кто-то в семье должен быть главнее, кто-то имеет право применять в семье насилие. Я думаю, что это абсолютно не присуще нашему обществу", - заключил представитель МВД.-0-