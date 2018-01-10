МЗП и денежные доходы населения за декабрь не индексируются

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минимальная заработная плата (МЗП) и денежные доходы населения Беларуси за декабрь не индексируются, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

По информации Национального статистического комитета индекс потребительских цен за декабрь 2017 года к ноябрю 2017-го составил 100,2%. Индекс потребительских цен за декабрь не превысил пятипроцентного порога: к январю 2017 года - месяцу пересмотра установленных от базовой величины пособий по безработице и стипендий гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органа по труду, занятости и социальной защите городского, районного исполнительного комитета; а также к сентябрю 2017-го - месяцу пересмотра денежных доходов (заработной платы, государственных стипендий обучающимся, стипендий клиническим ординаторам, стипендий работникам, направленным на повышение квалификации, переподготовку, стажировку в очной (дневной) форме обучения в другой населенный пункт), получаемых из бюджетных источников; заработной платы государственных служащих и приравненных к ним лиц; денежного довольствия военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава; денежного довольствия военнослужащих срочной военной службы, суворовцев, воспитанников воинских частей, курсантов военных учебных заведений. В связи с этим указанные виды доходов за декабрь не индексируются.

Минимальная заработная плата, установленная с 1 января 2017 года в размере Br265, за декабрь также не индексируется. Населению, получающему доходы на территории Беларуси из других источников, возмещение потерь от инфляции осуществляется по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями).

Для справки: денежные доходы населения за декабрь прошлого года, подлежащие индексации в соответствии с законодательством, индексируются в пределах Br197,81. В соответствии с законом Беларуси "Об индексации денежных доходов населения с учетом инфляции" индексация представляет собой корректировку величины не имеющих единовременного характера доходов физических лиц из бюджетных источников в целях частичного возмещения потерь, вызванных инфляцией, и производится в случае превышения пятипроцентного порога индексом потребительских цен, исчисленным нарастающим итогом с момента их предыдущей индексации (пересмотра размеров доходов).-0-