На базе школ Беларуси, Украины и Молдовы реализуют проект продвижения органического земледелия

29 августа, Смолевичский район /Корр. БЕЛТА/. Беларусь, Украина и Молдова создадут сеть пришкольных базовых центров по обучению технологиям выращивания органической продукции. Презентация проекта международной технической помощи "Сеть производственных инкубаторов "Школьный сад" для развития современного сельскохозяйственного предпринимательства, профессионального и социального роста молодежи в небогатых и нуждающихся сельских населенных пунктах" состоялась сегодня в образовательном центре общественной организации "Белорусский зеленый крест", передает корреспондент БЕЛТА.

Проект финансируется Европейским союзом и софинансируется Международным зеленым крестом. Его суть в том, чтобы помочь пришкольным участкам - "школьным садам" - интегрироваться в глобальную образовательную и экономическую среду, повысить культуру молодого поколения в области здорового питания, придать импульс распространению эффективных и безопасных агротехнологий. И в целом способствовать развитию сельских территорий (в том числе пострадавших от аварии на ЧАЭС), предотвращать отток молодежи с них.

"Репутация сельского труда у молодежи, что скрывать, невысокая. И численность населения в деревнях уменьшается", - сказал руководитель проекта и Белорусского зеленого креста Владимир Шевцов. Но он уверен, что если изменить сознание людей, сам подход, то ситуация улучшится. А с чего еще начинать, если не с образования. "Сельским регионам необходимо перспективное профессиональное образование, экономические возможности и социальная интеграция для молодежи", - таков рецепт от Владимира Шевцова.

"По сути, этот проект - попытка возродить пришкольные участки, но уже на ином, более современном уровне, расширив их функции. Это и обучение современным агротехнологиям, основам предпринимательства и маркетинга, и дополнительный доход для учреждения и самих детей, удешевление питания в школе, и приобретение полезных навыков на реальной площадке, возможность креативить, реализовывать творческие проекты, обучаться дизайну", - добавил тематический координатор проекта Владимир Пустошило. Он уточнил, что название "Школьный сад" не ограничивает деятельность на земельных участках при учебных заведениях. Там может быть огород, плодовый сад, теплицы, пасека, зимние сады, творческие мастерские.

Проект рассчитан на 4 года. На первом этапе в нем примут участие сельские школы Гомельской, Минской и Витебской областей Беларуси, Черниговской, Киевской и Житомирской областей Украины и районов Штефан-Вода и Криуляны Молдовы. В дальнейшем к ним будут присоединяться заинтересованные сельские школы других регионов, а в перспективе - и стран "Восточного партнерства". Три пилотные страны были выбраны не случайно: их объединяет проблема сокращения сельского населения (примерно на 15-20% за 10 лет), притом что имеется хорошая сельскохозяйственная база.

"На первом этапе будет проведен открытый конкурс - с 1 по 31 сентября - среди школ указанных областей. Это могут быть как заведения, которые только планируют организовать пришкольный участок, так и те, кто хочет развивать уже существующий, - пояснил Владимир Пустошило. - Отберем 8-9 школ (в Беларуси. - Прим. БЕЛТА), на осенних каникулах их представители покажут свой план, и уже будущей весной поможем, согласно их плану, оснастить их участки семенами, саженцами, инвентарем, теплицами, системами полива и т.д. Поможем обучить современным технологиям с привлечением итальянских партнеров". Ими, кстати, выступает Фонд Иоанна Павла II (Тоскана). Он специализируется на помощи странам Ближнего Востока, которые имеют аграрную направленность, но находятся в очень сложных экономических и социальных условиях. Специалисты фонда обучают местных жителей, как найти себе нишу и выжить на мелком сельхозпроизводстве (для этого разработан целый ряд программ). Соответственно, и для участников проекта "Школьный сад" будут организованы ознакомительные туры в Италию - для знакомства с опытом мелкого агробизнеса.

В дальнейшем по одной из пилотных школ проекта в каждом регионе станут инкубаторами с комплексом образовательных программ по современным безопасным агротехнологиям, органическому земледелию, основам здорового питания, развитию предпринимательства, информационным технологиям, агротуризму, а также с инновационной системой тестирования и консультирования. На второй год проекта в эти школы будут организовываться экскурсии, ознакомительные туры для учащихся из соседних школ, молодежи, заинтересованной в фермерстве. Будут разработаны обучающие курсы - факультативы для школьников, профориентация для молодежи, курсы выходного дня для взрослых. И открыт дистанционный курс по органическому сельскому хозяйству для 6 стран "Восточного партнерства".

На третий год проекта инкубаторы будут объединены в партнерскую сеть с другими сельскими школами, местными учреждениями, региональными и национальными профессиональными учебными заведениями, сельскохозяйственными научно-исследовательскими центрами, субъектами рынков труда и продовольствия. Четвертый год станет испытанием на устойчивость созданной сети, закрепит достигнутый успех, позволит исправить возможные недочеты. "Еще одна цель нашего проекта - создание интернет-платформы "Школьный сад" с базой данных о партнерах, органическом сельском хозяйстве, возможностях повышения профессиональных навыков и трудоустройства, предложениях по предпринимательству, совместному производству и продвижению "чистой" продукции, анализу ситуации на рынке и других полезных вопросов", - рассказал Владимир Шевцов.

Важный момент проекта - насколько конкурентоспособной будет продукция пришкольных участков. В развитых странах органических продуктов производится меньше, чем требуется. И цена на такой товар высокая. В то же время в России, как и Беларуси, Украине, Молдове, растет интерес к здоровому питанию, люди начинают больше задумываться о том, что и как они потребляют. "Думаю, нужно просто найти свою нишу. Например, формировать недельные продуктовые корзины для некрупных заказчиков, ведь органическое земледелие невозможно в больших масштабах", - предлагает Владимир Шевцов. К тому же социальное доверие к школе тоже станет своеобразным сертификатом качества, поэтому организаторы проекта планируют ввести товарную марку "Школьный сад". А формирование сети производственных инкубаторов позволит реализовывать большие партии одного продукта более крупным покупателям. В том числе и на экспорт - в Россию или страны Евросоюза.-0-