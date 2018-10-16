На благоустройство и санитарное содержание лесов Беларуси в I полугодии направлено более Br53 млн

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На благоустройство и содержание лесов в надлежащем санитарном состоянии в первом полугодии 2018 года направлено более Br53 млн. Об этом сообщила сегодня журналистам пресс-секретарь Министерства лесного хозяйства Анастасия Докучаева, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ежегодно организации системы Минлесхоза направляют значительные силы и средства на наведение порядка в лесном фонде. Так, только в первом полугодии текущего года на благоустройство и содержание лесов в надлежащем санитарном состоянии было направлено более Br53 млн", - отметила представитель ведомства. При этом, добавила она, проблема несанкционированных свалок строительных, бытовых и прочих отходов в лесах, примыкающих к автомобильным и железным дорогам, вокруг населенных пунктов, садоводческих товариществ и дачных кооперативов, а также на площадках отдыха и автостоянках по-прежнему остается актуальной.

В связи с этим Министерство лесного хозяйства призывает всех неравнодушных жителей страны объединить усилия и внести свою лепту в наведение порядка: благоустроить прилегающую к своим населенным пунктам территорию лесного фонда. Организации Министерства лесного хозяйства в свою очередь обеспечат всех желающих необходимым инвентарем.

Как сообщалось, 20 октября в Беларуси пройдет акция "Чистый лес", основная цель которой - привлечь внимание к необходимости бережного отношения к главному природному ресурсу страны - лесу. По словам Анастасии Докучаевой, в нынешнем году определено около 2 тыс. участков, нуждающихся в благоустройстве. "Помимо уборки мусора и захламленности в лесном фонде и вдоль придорожных полос, волонтеры будут благоустраивать дендропарки, очищать прибрежные зоны, ремонтировать места отдыха и другие объекты", - отметила представитель ведомства. Особый акцент во время акции "Чистый лес-2018" будет сделан на наведении порядка в лесном фонде вблизи памятных мест: мемориальных комплексов, знаковых спортивных объектов и т.п.

Акция "Чистый лес" в Беларуси стала уже традиционной. Впервые она была проведена в 2010 году, и за это время в ней поучаствовали десятки тысяч добровольцев. Мероприятие активно поддерживают местные исполнительные органы власти, государственные, общественные и коммерческие организации, школы, высшие учебные заведения и другие учреждения страны. В прошлом году акцию "Чистый лес" поддержали более 35 тыс. участников. Активнее всего к мероприятию подключились жители Могилевской области: свой вклад в сохранение зеленого богатства Беларуси в этом регионе внесли более 7,2 тыс. человек. В течение дня добровольцы по всей стране не только убирали лес от мусора и захламленности, но и благоустраивали места отдыха, готовили дендропарки к зимовке, занимались посадкой лесных культур. За сутки в лесах Беларуси было убрано почти 2 тыс. куб.м мусора, ликвидированы сотни свалок.-0-