Сегодня Татьяна Лозовская из ансамбля "Бяседа" разыграет 35-ю квартиру от "Евроопт", а покупатели – три автомобиля! Смотрите в прямом эфире на телеканале ОНТ в 18.20!

Масленичная неделя от "Евроопт" стартовала! И сегодня в 18.20 в столичном торгово-развлекательном центре "Е-Сити" состоится розыгрыш 55-го тура игры
Знаменитая солистка ансамбля "Бяседа" Татьяна Лозовская определит владельца 35-й квартиры от "Евроопт"! Столичные апартаменты находятся в престижном районе Минска - по адресу ул. Ильянская, д. 10. А рядом - проспект Победителей, "Минск-Арена" и водохранилище Дрозды. Жить здесь мечтает каждый! И даже если счастливчик сам не соберется переехать в выигранное жилье, его всегда можно сдавать и получать солидный доход!
Известный артист Валентин Кириленко из ансамбля "Бяседа" разыграет 50 000 денежных призов!
А три новеньких "Сузуки Витара" и крупные денежные призы по 1000 рублей найдут своих владельцев благодаря самим покупателям "Евроопт"!
Стильные автомобили (144-й, 145-й и 146-й по счету!) разыграют сотрудник агентства недвижимости Дмитрий Алисейко и переводчик Яна Никандрова из Минска. Также частичкой своей удачи с одним из участников игры поделится Ольга Новоковская, экономист из Гомеля, которая выиграла автомобиль в 46-м туре!
А мама в декретном отпуске Ольга Грищук из поселка Ждановичи определит, кому же достанутся 50 крупных сумм по 1000 рублей каждая.
Незадолго до начала розыгрыша на сайте evroopt.by в разделе игры будет опубликован полный список его участников. Так что, если вы по какой-то причине вдруг сомневаетесь, претендуют ли ваши игровые коды на призы этого тура, можете проверить лично! А после розыгрыша в этом же разделе будет размещен список победителей 55-го тура!
Следите за ходом розыгрыша в прямом эфире на телеканале ОНТ, а также на интернет-порталах evroopt.by и belta.by. Или приходите в "Е-Сити" по адресу ул. Денисовская, 8. И вы сможете стать участником этого замечательного праздника, услышать любимых артистов вживую, а еще – бесплатно полакомиться блинами с пылу с жару! Начало - в 18.20. Не пропустите!
Удача всегда приходит неожиданно! Кто знает, быть может, сегодня автомобиль или квартира в Минске достанутся именно вам?!
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