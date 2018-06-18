На параде 3 июля можно будет увидеть около 40 самолетов и вертолетов

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 40 самолетов и вертолетов примут участие в параде 3 июля. Такая информация прозвучала в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Авиаторы представят современные модели техники, стоящие на вооружении белорусской армии. Зрители в день празднования Дня Независимости смогут наблюдать красочный салют на высоте 250 м, а также яркий дымовой шлейф цветов белорусского флага.

На следующей неделе летчики, участвующие в параде, перебазируются на аэродром в Мачулищах, где пройдут основные заключительные приготовления к празднику.-0-