На пост министра лесного хозяйства подобраны очень сильные кандидатуры - Русый

1 марта, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. На пост министра лесного хозяйства подобраны очень сильные кандидатуры. Об этом сообщил журналистам заместитель премьер-министра Михаил Русый по итогам доклада Президенту Беларуси Александру Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Глава государства поставил серьезные вопросы и упрекнул, что есть ряд недоработок. Поэтому в ближайшее время будет принято кадровое решение по назначению министра. Правительством и Администрацией Президента подобраны кандидатуры - очень сильные, мощные", - сказал Михаил Русый.

Он отметил, что все претенденты на пост министра лесного хозяйства - это люди, которые знают лесной комплекс не понаслышке и понимают, как развивать эту сферу с точки зрения экономической целесообразности. "Эти вопросы будут находиться под особым контролем", - подчеркнул вице-премьер.

Как сообщалось, в феврале Александр Лукашенко освободил от занимаемой должности министра лесного хозяйства Михаила Амельяновича за непринятие действенных мер по борьбе с коррупцией и экономическими правонарушениями в подведомственных организациях.-0-