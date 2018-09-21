На приеме граждан у Костевич поднимались вопросы назначения пенсий и матпомощи

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время личного приема граждан министром труда и социальной защиты Ириной Костевич поднимались вопросы назначения пенсий и оказания материальной помощи, передает корреспондент БЕЛТА.

Как рассказала Ирина Костевич, на личный прием записались 10 человек. "Если говорить о географии, то в основном они представляли Минск, а также Могилевскую, Витебскую и Брестскую области. Некоторые озвученные проблемы выходили за рамки компетенции министерства. В частности, гражданами поднимались вопросы инвалидности, которые входят в компетенцию Министерства здравоохранения. Преобладающие сегодня во время приема граждан вопросы - это назначение пенсий по возрасту в связи с нехваткой трудового стажа, назначение досрочной пенсии с учетом особых условий работы, а также оказание материальной помощи в связи с тяжелым материальным положением", - отметила она.

По словам министра, эти вопросы традиционно поднимаются во время встреч с гражданами. "Если смотреть уже из опыта проведения приемов граждан, то назначение пенсий - самая чувствительная тема для человека. Есть случаи, когда люди уже 10 лет получают пенсию и приходят на прием, чтобы поднять вопрос о ее пересчете. Много моментов с определением страхового стажа, необходимого для назначения трудовой пенсии. Что касается оказания материальной помощи, то поднимаются вопросы, например, нехватки средств на стоматологические услуги. У нас, конечно, существует уникальный механизм оказания государственной адресной социальной помощи - прежде всего это ежемесячное или единовременное социальное пособие. Но есть определенный порядок и условия назначения таких пособий. Мы не можем нарушить законодательство и дать человеку материальную помощь, если он не вписывается в определенные критерии", - подчеркнула Ирина Костевич.

Любой вопрос, который поднимается гражданами во время таких приемов и входящий в компетенцию ведомства, берется на личный контроль министра и ответ дается в установленные законодательством сроки. Остальные вопросы переадресовываются в органы госуправления, в компетенции которых они находятся. -0-