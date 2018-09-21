На телеканалах должно быть больше белорусских программ - Карлюкевич

21 сентября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. На белорусских телеканалах должно быть больше программ отечественного производства. Такое мнение высказал сегодня во время встречи с преподавательским и студенческим активом Могилевского государственного университета им. А.А. Кулешова министр информации Беларуси Александр Карлюкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы ввели понятие национального телевизионного продукта. На телевидении он должен присутствовать в определенной пропорции. Движение в данном направлении будет поступательным. Предполагается, что на первом этапе, или через два года с момента принятия изменений в закон о СМИ, на телеканалах должно быть не менее 30% отечественных программ", - сказал министр информации.

"Вырабатывая данную позицию, мы ориентировались на формирование отечественного медиарынка. Наше телевидение должно быть более интересным и развиваться на лучших мировых примерах", - подчеркнул Александр Карлюкевич.-0-

Фото Олега Фойницкого