Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
21 сентября 2018, Пт
+25°C
Ясно EUR 2.45
USD 2.0788
RUB 3.1389
Главное
Лукашенко рассчитывает на разрешение до конца года стоящих на белорусско-российской повестке дня вопросов
Президент
Румас и Медведев встретились в Сочи
Политика
В Беларуси уверены в долгосрочном и эффективном развитии сотрудничества с Китаем - Мясникович
Экономика
"Нам долго не везло!" Фельдшер скорой помощи выиграла квартиру в Минске от "Евроопт"
Общество
Социальная направленность бюджета в 2019 году усилится - Минфин
Экономика
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Лукашенко рассчитывает на разрешение до конца года стоящих на белорусско-российской повестке дня вопросов
14:46 Президент
Беларусь и Россия планируют создать интеллектуальную платформу по контролю за международными посылками
14:37 Экономика
Беларусь направит Br8,7 млрд на погашение и обслуживание госдолга в 2019 году
14:33 Экономика
В Беларуси планируют вакцинировать диких животных на границе с Польшей
14:32 Общество
Индустриальная платформа "Лістапада-2018" открывает прием заявок
14:22 Культура
В Беларуси 69% опрошенных устраивает уровень дорожной безопасности
14:22 Общество
Социальная направленность бюджета в 2019 году усилится - Минфин
14:20 Экономика
На телеканалах должно быть больше белорусских программ - Карлюкевич
14:11 Общество
В ЕАЭС нужно развивать механизм безбумажной торговли - Турчин
14:08 Экономика
Около 70% выпускников медвузов и колледжей Беларуси распределяются в сельскую местность
14:06 Общество
Карлюкевич: у печатных СМИ всегда будет свой читатель
14:03 Общество
Новая книга об историко-культурных ландшафтах Беларуси раскрывает дух местечек - Локотко
13:58 Культура
Совмин продлил действие пониженной ставки по долгосрочному субординированному кредиту
13:57 Экономика
В Добрушском районе пенсионер из ревности хотел взорвать дом соседки
13:47 Происшествия
Доллар и российский рубль на торгах 21 сентября подешевели, евро подорожал
13:44 Экономика
Житель Барановичского района подозревается в жестоком убийстве сожительницы
13:44 Происшествия
"Академфарм" использует в производстве лекарств для гипертоников индийскую субстанцию
13:36 Общество
В Гродно пассажир такси украл кошелек водителя
13:36 Происшествия
Минская область рассчитывает на больший вклад молодежи в экономику
13:34 Регионы
В Нью-Йорке женщина с ножом напала на малышей в детском саду
13:32 В мире
Все новости
Темы
Официальный визит Лукашенко в Россию Официальный визит Лукашенко в Россию
Год малой родины Год малой родины
Чемпионат КХЛ-2018/2019 Чемпионат КХЛ-2018/2019
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Строительство АЭС в Беларуси Строительство АЭС в Беларуси
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

На телеканалах должно быть больше белорусских программ - Карлюкевич

Общество 21.09.2018 | 14:11
Александр Карлюкевич
Александр Карлюкевич

21 сентября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. На белорусских телеканалах должно быть больше программ отечественного производства. Такое мнение высказал сегодня во время встречи с преподавательским и студенческим активом Могилевского государственного университета им. А.А. Кулешова министр информации Беларуси Александр Карлюкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы ввели понятие национального телевизионного продукта. На телевидении он должен присутствовать в определенной пропорции. Движение в данном направлении будет поступательным. Предполагается, что на первом этапе, или через два года с момента принятия изменений в закон о СМИ, на телеканалах должно быть не менее 30% отечественных программ", - сказал министр информации.

"Вырабатывая данную позицию, мы ориентировались на формирование отечественного медиарынка. Наше телевидение должно быть более интересным и развиваться на лучших мировых примерах", - подчеркнул Александр Карлюкевич.-0-

Фото Олега Фойницкого

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
встречи, Карлюкевич, мнения, телевидение
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Культура
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.45 BYN 2.443 BYN 2.453 BYN
USD
2.0788 BYN 2.076 BYN 2.081 BYN
RUB
3.1389 BYN 3.13 BYN 3.14 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Сочи
Все видео

Фотоновости

Уборка кукурузы на зерно идет в Гомельской области
Все фото

Инфографика

Торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и России Беларусь сохраняет лидирующие позиции среди торговых партнеров России в СНГ. В свою очередь Россия традиционно остается основным торговым партнером Беларуси.
Вся инфографика
Президент
Чжао Лэцзи и Александр Лукашенко Лукашенко: для Беларуси важно дальнейшее углубление взаимодействия с Китаем
Лукашенко рассчитывает на разрешение до конца года стоящих на белорусско-российской повестке дня вопросов
Лукашенко объявил Благодарность работникам БелАЗа и "Белавиа"
Политика
Сергей Румас и Дмитрий Медведев Румас и Медведев встретились в Сочи
Парламентское собрание Союза Беларуси и России рассчитывает получить статус наблюдателя в ПАРЛАТИНО
Белорусский парламент рассчитывает на активизацию сотрудничества с ПАРЛАТИНО
Экономика
Михаил Мясникович В Беларуси уверены в долгосрочном и эффективном развитии сотрудничества с Китаем - Мясникович
Беларусь и Россия планируют создать интеллектуальную платформу по контролю за международными посылками
Беларусь направит Br8,7 млрд на погашение и обслуживание госдолга в 2019 году
Происшествия
Фото из архива Директор "Белэнергосетьпроекта" задержан при получении взятки в $20 тыс. - КГБ
В Добрушском районе пенсионер из ревности хотел взорвать дом соседки
Житель Барановичского района подозревается в жестоком убийстве сожительницы
Регионы
Фото из архива Афиша выходного дня: праздники Азербайджана и Индии, День без автомобиля и театральные фестивали
Минская область рассчитывает на больший вклад молодежи в экономику
Кравцов: новая индивидуальная застройка должна быть в первую очередь обеспечена водой и электроэнергией
Спорт
Во время матча. Фото ФК "Види" Футболисты БАТЭ победили "Види" в первом матче группового этапа Лиги Европы
Виктория Азаренко не сумела доиграть четвертьфинальный матч на турнире в Токио
Начался отбор кандидатов на проведение III Европейских игр
Технологии
Фото CNet Стартуют мировые продажи новых моделей iPhone
Российский центр подготовки космонавтов получил технику для тренировки участников межпланетных перелетов
Amazon представила приборы с голосовым помощником
Культура
Кадр из фильма. Фото newsmir.info Премьеру фильма "Жизнь после жизни" покажут на фестивале "Зов Полесья"
Индустриальная платформа "Лістапада-2018" открывает прием заявок
Новая книга об историко-культурных ландшафтах Беларуси раскрывает дух местечек - Локотко
В мире
Тереза Май во время саммита в Зальцбурге. Фото AFP via Getty Images ЕС не согласился на Brexit по плану Терезы Мэй
В Нью-Йорке женщина с ножом напала на малышей в детском саду
В аэропорту Амстердама из-за штормового ветра отменены десятки авиарейсов
Калейдоскоп
Фото из архива Гороскоп на неделю с 24 по 30 сентября
Группа Kiss объявила о прощальном туре
Райан Рейнольдс поделился видео со съемок нового фильма Майкла Бэя
Все круглые столы
Круглый стол Игорь Старовойтов,
Виталий Шилов,
Анатолий Дашко,
Елена Манкевич,
Нина Наумович 12 сентября Что и почему нужно менять в Трудовом кодексе Круглый стол Ольга Маршалко,
Дмитрий Шевцов,
Дмитрий Чередниченко,
Валерия Сокольчик,
Наталья Поляк,
Дмитрий Гаврукович 30 августа Медицинская этика. Теория и практика Круглый стол Виталий Грицевич,
Филипп Гулый,
Юлия Куцер,
Людмила Кулак 17 августа Какие реформы нужны туристической отрасли Круглый стол Геннадий Давыдько,
Александр Коваленя,
Вячеслав Данилович,
Вадим Лакиза,
Владимир Мельник,
Константин Баландин,
Валентин Стариченок 14 августа История белорусской государственности. Концепция Института истории НАН Беларуси Круглый стол Александр Горваль,
Дмитрий Гуриненко,
Александр Авраменко,
Виктор Агеев 13 июня Жилье для многодетных и нуждающихся: как решается вопрос?
Газета 7 дней
ОРША: новое время древнего города
Время первых
Первым был Комарин
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Сергей КИЛИН. Беларусь созидает космическое будущее
Сергей ГОЛОВКО. Узы музейного партнерства
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Карт-бланш здоровья и долголетия
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия