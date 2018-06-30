На ЦТ по географии не явились 17,4% абитуриентов

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На централизованное тестирование по географии не явились 17,4% зарегистрировавшихся абитуриентов, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.
"Централизованное тестирование по географии прошло сегодня в штатном режиме, нарушений выявлено не было. Правда, до экзаменационных аудиторий не дошли 333 абитуриента, что составляет 17,4% от общего числа зарегистрировавшихся", - сказал Юрий Миксюк.
Следующий предмет централизованного тестирования - всемирная история (новейшее время). Экзамен пройдет 2 июля и станет последним в основном графике ЦТ этого года. Выдача сертификатов начнется с 10 июля. Зарегистрироваться для тестирования в резервные дни можно с 30 июня по 3 июля.-0-
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