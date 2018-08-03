Набор волонтеров на детское "Евровидении-2018" продлен до 25 августа

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Набор волонтеров для работы на международном детском конкурсе песни "Евровидение-2018" продлен до 25 августа, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Александра Гончарова.

Молодежью подано уже около 300 заявок. "В основном это студенты, в том числе иностранные. Подача заявок продлена, чтобы участие в проведении и организации музыкального конкурса смогли принять все желающие. Сейчас каникулярный период. Многие молодые люди трудятся в студенческих отрядах, отдыхают за пределами страны. Всего планируется в итоге привлечь около 100 добровольцев", - отметила она.

Все волонтеры пройдут подготовку и примут участие в собеседованиях. "Работа с людьми всегда сложная. Планируем организовать для волонтеров образовательные программы по иностранному языку, тренинги на стрессоустойчивость, предоставим ребятам расширенную информацию о достопримечательностях Минска и Беларуси, чтобы они могли провести экскурсии для делегаций разных стран", - уточнила секретарь ЦК БРСМ.

Первая встреча с кандидатами в волонтеры детского "Евровидения" пройдет 6 августа в минском парке им. М. Горького, сообщила Александра Гончарова. Планируется, что волонтерский open air объединит около 70 активистов БРСМ и представителей Беларуси на детском конкурсе песни разных лет. "Ребята смогут задать вопросы некоторым участникам, которые раньше выходили на сцену детского "Евровидения", - добавила она. Кроме того, волонтеров ожидает работа интерактивных площадок, тренинги на командообразование, танцевальный баттл. На месте можно будет подать заявку для участия в отборе, также сделать это можно и онлайн. Форма заявки размещена на сайте БРСМ и в группе "Волонтеры Беларуси" в социальной сети ВКонтакте.

Как сообщалось, в начале июля союз молодежи дал старт набору волонтеров, которые под эгидой Белтелерадиокомпании будут задействованы в работе с иностранными делегациями, прибывшими в Беларусь для участия в мероприятиях детского конкурса песни "Евровидение - 2018", техническим и творческим персоналом. На право стать волонтером может претендовать любой молодой человек в возрасте от 18 до 31 года. Основные требования: активная жизненная позиция, свободное владение разговорным английским, приветствуется знание нескольких иностранных языков.

У БРСМ есть опыт работы на мероприятиях такого уровня. Молодые люди уже трудились в информационных центрах столицы, гостиницах и фан-деревне во время чемпионата мира по хоккею 2014 года, оказывали помощь при проведении чемпионата Европы по художественной гимнастике в мае 2015-го в Минске, были задействованы в мероприятиях 45-го заседания Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов.

Международный детский конкурс песни "Евровидение-2018" пройдет в Беларуси 25 ноября. Организатором и координатором всех мероприятий музыкального проекта выступает Белтелерадиокомпания как единственный в стране член Европейского вещательного союза (ЕВС).-0-