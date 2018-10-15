Надо спешить - повысился спрос на новогодние путевки в белорусские санатории

Спрос на новогодние путевки стремительно растет в Беларуси. Предложения по организации отдыха и оздоровления на время зимних праздников стартовали еще в августе, но наиболее активная реализация путевок традиционно приходится на осенние месяцы, сообщила БЕЛТА начальник отдела информации туроператора "Автоматизированные технологии туризма" ( www.att.by ) Ольга Мурашковская. Предлагают здравницы как краткосрочный отдых на 2-4 дня, так и полноценные туры на срок до 15 дней.

Банкет и праздничная программа чаще всего оплачиваются отдельно. Гостям доступен стандартный пакет лечебных программ, но новогодние заезды, как правило, включают дополнительные мероприятия - экскурсии, представления для детей, гулянья на природе, концерты звезд белорусской эстрады.

В некоторых санаториях уже сформированы праздничные программы, которые доступны по ссылке http://www.sanatorii.by/?novyi_god . Так, в здравнице "Белая Русь" в новогоднюю ночь гостей ждут выступления скрипача-виртуоза Антона Саункина, актеров театра юмора "Христофор", шоу-балета, интерактив от ведущего, а также зажигательная дискотека.

Для самых маленьких гостей в санатории "Алеся" на Новый год организован утренник "Веселись, детвора, к вам в гости елочка пришла", для взрослых - бал-маскарад "Елка, огоньки включай, праздник весело встречай", праздничный банкет "Место встречи изменить нельзя" и дискотека "Веселись теперь как надо, танцы будут до упада".

Здравница "Железняки" в новогоднюю ночь подготовила специальную программу. Выступления ослепительной солистки и танцевального коллектива, шоу Деда Мороза и Снегурочки, танцы и конкурсы с призами, саксофон и шоу пародистов - так встретят гости санатория 2019 год.

В "Приморском" можно будет поучаствовать в занимательных мастер-классах для детей и взрослых "Роспись пряников", "Восковые ручки" "Куклы-обереги к Новому году", а развлекательная программа с участием аниматоров отправит маленьких гостей в "Волшебный полет в Новый год". Также будет организована Welcom zone с живой музыкой (саксофон, скрипка).

Неповторимую атмосферу праздника создадут профессиональные ведущие, коллективы и артисты белорусской эстрады в "Кринице". Гостей ждут вкуснейшие угощения, игры, лотереи, веселые конкурсы, зажигательные танцы. Украсит программу феерическое шоу в исполнении лучшего артиста из Египта: танец с юбками "Танура" - один из самых сложных в мире.

В здравнице "Спутник" организована музыкально-развлекательная программа "Чудеса новогодней ночи" с играми, конкурсами, призами и подарками от Деда Мороза и Снегурочки, дискотекой. Также во время тура гостей санатория ожидают экскурсии, караоке, мультсалон, мастер-классы, викторины, выступления профессиональных артистов и много другое.

Санаторий "Радон" в новогоднюю ночь предлагает огонек "Новый год отметим вместе - танцем, юмором и песней!". Запланированы шоу-программа "Гоу-гоу", Дед Мороз и Снегурочка, танцевальный дуэт Луны и Юрия Зябкиных, народный коллектив эстрадной песни "Родник", мастер-классы, веселые конкурсы, хиты танцевальной музыки. Специально для гостей праздника - дискотека "Новогодняя карусель", фаер-шоу и праздничный салют.

Тур в "Ислочи" включает экскурсии, катание на лыжах, концерты артистов белорусской эстрады, развлекательную программу и новогодний банкет. Будет Дед Мороз, игры, конкурсы, песни, дискотеку, шоу-балет "Кочетковъ-театръ", гулянья на свежем воздухе.

В "Приднепровском" гостей ждет незабываемый новогодний огонек "Из Беларуси с любовью!", в программе которого - яркие ведущие с интерактивной программой, выступление артистов оригинального жанра, праздничный фейерверк, призы и подарки. Тур включает также "Разгуляево в Приднепровском" - театрализованное представление с Дедом Морозом и Снегурочкой, розыгрыш праздничной лотереи "Миг удачи" (главный приз - путевка в санаторий "Приднепровский"), угощение от Деда Мороза (уха, булочки), ярмарочные ряды (работа мастеров-ремесленников).

Стоимость 12-дневного отдыха на Новый год в санаториях колеблется от 420 рублей с человека. Цена новогоднего банкета - от 80 до 208 рублей.

Широкий выбор новогодних туров по ценам санаториев, детальное описание развлекательной программы, меню праздничного банкета представлены на интернет-портале www.sanatorii.by .

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