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Надомным работникам предоставят допгарантии по охране труда

Общество 08.10.2018 | 12:51
Фото из архива
Фото из архива

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект изменений в законодательство об охране труда направлен в том числе на закрепление гарантий для надомных работников. Об этом сообщил начальник управления охраны и государственной экспертизы условий труда Министерства труда и социальной защиты Иван Карчевский на онлайн-конференции "Практическое применение законодательства об охране труда" на сайтах БЕЛТА и Минтруда.

Проект закона "Об изменении Закона Республики Беларусь "Об охране труда" уже внесен в правительство Беларуси. В него включены среди прочих две дополнительные статьи: "Охрана труда домашних работников" и "Охрана труда работников-надомников". "В законопроекте определяются обязанности и права нанимателей, работников-надомников, домашних работников, а также граждан, предоставляющих им работу. Например, предусматривается, что задания, поручаемые работникам-надомникам, не могут быть противопоказаны им по состоянию здоровья и должны выполняться в условиях, соответствующих требованиям по охране труда. Наниматели обязаны информировать домашних работников о риске повреждения здоровья и полагающихся средствах индивидуальной защиты; обязательно страховать их от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с законодательством; исполнять иные обязанности, предусмотренные в трудовом договоре", - перечислил Иван Карчевский.

По его словам, эти новации позволят обеспечить предоставление указанным работникам гарантий права на охрану труда.

В целом, как отметил заместитель министра труда и социальной защиты Игорь Старовойтов, в законопроекте акцент смещен на профилактическую работу по соблюдению требований по охране труда. И это вовсе не означает, что с руководителей, не принявших необходимых мер по надлежащей организации деятельности своей организации, снимается ответственность. "Одним из основных критериев выполнения Директивы №1 "О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины" считается обеспечение здоровых и безопасных условий труда, в том числе в подчиненных органах и организациях. Декретом №7 "О развитии предпринимательства" определено, что взаимодействие государственных органов, иных государственных организаций, их должностных лиц с юридическими лицами и ИП основывается в том числе на принципе персонализации ответственности руководителя за надлежащую организацию деятельности субъекта хозяйствования, исключающую причинение вреда государственным или общественным интересам, окружающей среде, жизни, здоровью, правам и законным интересам граждан", - сказал Игорь Старовойтов. Если руководитель не предпринимает необходимых мер, что влечет причинение вреда, но при этом нет состава иного административного правонарушения или состава преступления, то на юридическое лицо накладывается штраф от 10 до 200 базовых величин (1 БВ равна Br24,5).-0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке

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"В случае несообщения или несвоевременного сообщения о несчастном случае на производстве наниматель привлекается к административной ответственности", - отметил заместитель министра труда и социальной защиты Игорь Старовойтов

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Теги
законодательство, конференция, Министерство труда и соцзащиты, охрана труда, проект
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