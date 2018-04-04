НАН Беларуси заключила меморандумы о взаимопонимании с пятью суданскими университетами

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная академия наук Беларуси заключила меморандумы о взаимопонимании с пятью суданскими университетами, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Во время визита делегации руководителей восьми белорусских вузов в Судан заключены меморандумы с Суданским университетом науки и технологий, университетом Западного Кардофана, университетом Голубого Нила, Открытым университетом Судана и Африканским научным парком (Судан). Соглашения подписаны ректором Института подготовки научных кадров НАН Беларуси Игорем Ганчеренком.

"Достигнутые договоренности направлены на осуществление студенческой, аспирантской и профессорско-преподавательской академической мобильности, проведение совместных научных исследований, включая программы Erasmus+ и Horizont 2020, информационно-технический обмен. Особый интерес у суданской стороны вызвала возможность подготовки научных кадров в сфере ядерной физики, нефтехимии и аграрных наук", - пояснили в пресс-службе.

Белорусская делегация находилась в Судане с целью участия в Белорусско-суданском форуме университетов. Рабочий план визита включал встречу с министром высшего образования и научных исследований Судана, представителем высшего комитета по связям БРИКС, заместителем министра сельского и лесного хозяйства Судана, а также посещение ведущих суданских университетов.

Подписание меморандумов о взаимопонимании стало продолжением диалога о расширении научно-технического сотрудничества Беларуси и Судана. Так, 9 августа 2017 года после посещения суданской делегации Института подготовки научных кадров Национальной академии наук Беларуси и проведенных переговоров с тремя ведущими университетами Судана были подписаны договоры о сотрудничестве в сфере развития высшего образования, подготовки научных кадров и академической мобильности профессорско-преподавательского состава и студентов.-0-