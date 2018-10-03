Народное голосование за проекты Social Weekend стартовало в Беларуси

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Старт народному голосованию за проекты XII сезона Social Weekend объявлен в Беларуси. По итогам будут выбраны идеи, авторы которых в четвертьфинале пройдут двухмесячное обучение и поборются за призовой фонд в более чем Br50 тыс., сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

Прием заявок на новый сезон длился два месяца, за это время онлайн-форму заполнили авторы более 200 проектов со всех уголков страны. Причем, отмечают организаторы, делать мир лучше стремятся не только жители крупных городов. Со своими идеями на конкурс пришли новаторы из Браслава, Заславля, городского поселка Россь в Волковысском районе, Орши, Светлогорска, Любани и других населенных пунктов.

В следующий этап по итогам голосования пройдут не более 20 команд. Еще около 20 выберут организаторы и эксперты. Для проведения народного голосования каждому из проектов присвоен четырехзначный номер. Чтобы проголосовать за понравившуюся идею, необходимо отправить SMS с номером этого проекта (строго только 4 цифры, без пробелов и иных знаков) на короткий номер 7755. В зависимости от оператора, стоимость сообщения может варьироваться в пределах от Br1 до Br1,25. С одного номера абонента можно проголосовать за любое количество идей, но в поддержку одного и того же проекта можно отправить сообщение лишь единожды. Голосование продлится с 9.00 3 октября до 21.00 7 октября.

Республиканский конкурс Social Weekend проводится в Беларуси с 2013 года. За это время было рассмотрено более 2 тыс. уникальных заявок и идей, более 200 из которых получили финансирование и поддержку от меценатов и спонсоров. Своим появлением и продвижением конкурсу обязаны проект по созданию инклюзивной одежды (Tikota Inclusive), поисково-спасательный отряд "Ангел", спортивно-социальный проект "ПапаЗал", команда "Крылья Ангелов" и многие другие. Участвовать может каждый желающий, будь то физическое или юридическое лицо. Категории проектов: "Наука и образование", "Медицина и ЗОЖ", "Культура и искусство", "Дети и родители", "Экология и зоозащита", "Инфраструктура городов и деревень".-0-