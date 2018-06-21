Нацагентство по туризму собирает идеи для создания бренда Беларуси

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальное агентство по туризму собирает идеи для создания туристического бренда Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в НАТ.

Техническое задание на разработку оригинальной концепции туристического бренда Беларуси (эскиз логотипа, слоган, описание концепции) размещено на сайте агентства.

Задачи проекта - разработка эскиза логотипа бренда (оригинальный визуальный образ), слогана (краткое вербальное воплощение идеи), разработка концепции туристического бренда с ее описанием.

Как отметили в НАТ, бренд должен повысить туристическую привлекательность Беларуси и конкурентоспособность страны на международном туррынке.

Материалы направляются на официальный электронный адрес агентства info@belarustourism.by. Срок предоставления материалов - до 22 июля включительно.

Как сообщалось ранее, туристический бренд Беларуси планируется выбрать до конца 2018 года.-0-