Нацбанк рассказал о самых популярных запросах белорусов в контакт-центр в 2017 году

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк рассказал о самых популярных запросах белорусов в контакт-центр в 2017 году, сообщает БЕЛТА.

В контакт-центр Национального банка в прошлом году поступило около 18,5 тыс. обращений заявителей (в 2016 году - 20,3 тыс.), из них 9,1 тыс. - от физических лиц, 9,39 тыс. - от юридических лиц.

Самыми популярными темами в обращениях физических лиц были операции на валютном рынке (обмен редких видов валют, монет и поврежденных банкнот, открытие счетов в банках-нерезидентах, использование иностранной валюты в расчетах, покупка-продажа иностранной валюты) - 3,2 тыс. обращений (в 2016 году - 4,5 тыс.). На втором месте информация, которая касается деятельности Национального банка (порядок предоставления кредитных отчетов, архивных данных, общие сведения о Нацбанке, информация о функционировании официального сайта банка) - 2,86 тыс. обращений (в 2016 году - 2,5 тыс.). Тройку самых популярных у граждан запросов закрывают вопросы по операциям по платежным инструментам (обмен неденоминированных белорусских банкнот 2000 года выпуска, операции с банковскими платежными карточками, осуществление денежных переводов, работа автоматизированной информационной системы "Расчет") - 1,4 тыс. обращений (в 2016 году - 913 обращений).

От юридических лиц в 2017 году поступило 9,39 тыс. обращений (в 2016 году - 9,37 тыс.). На протяжении всего года актуальными были вопросы о деятельности Национального банка - 6,3 тыс. обращений (в 2016 году - 5,8 тыс.). Интересовали юрлиц и валютные операции (курс валют, получение разрешений по внешнеторговым операциям, а также по операциям, связанным с движением капитала, использование иностранной валюты в расчетах) - 2,2 тыс. обращений (в 2016 году - 2,4 тыс.). Поступали вопросы о банковской системе и платежных инструментах (деятельность автоматизированной информационной системы "Расчет", порядок ведения кассовых операций) - 777 обращений (в 2016 году - 705 обращений).

В Нацбанке сказали, что, позвонив в контакт-центр по городскому телефону в Минске +375 (17) 306 00 02, физические и юридические лица оперативно могут получить информацию об основных направлениях деятельности Национального банка, осуществляемых им операциях и административных процедурах, оказываемых услугах, порядке организации работы с обращениями граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, проконсультироваться по базовым вопросам денежно-кредитной политики, работы банковской и платежной систем Беларуси.-0-