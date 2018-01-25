Национальная платформа индикаторов достижения ЦУР будет выстроена к концу 2018 года

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная платформа индикаторов достижения Целей устойчивого развития в Беларуси будет выстроена к концу 2018 года. Об этом заявила сегодня журналистам заместитель председателя Совета Республики, национальный координатор по достижению ЦУР Марианна Щеткина на первой встрече партнерской группы устойчивого развития при Совете по устойчивому развитию в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас самое главное - выстроить индикаторы, которые бы определяли наше продвижение и уровень прогресса. Поэтому в данный момент выстраивается национальная платформа индикаторов, она будет завершена к концу 2018 года. Этим занимается Национальный статистический комитет, работает группа мониторинга по устойчивому развитию, - сказала Марианна Щеткина. - Все наши отраслевые программы впоследствии будут соответственно скорректированы. Цели устойчивого развития должны быть имплементированы в эти программы после того, как будут выработаны индикаторы".

В дискуссии по вопросам достижения ЦУР принимают участие общественные объединения и организации, в том числе Республиканская конфедерация предпринимательства, Бизнес-союз предпринимателей и нанимателей им. профессора М.С. Кунявского, Международный фонд развития сельских территорий, Центр экологических решений, ОО "Зеленая экономика", ОО "Образование для устойчивого развития" и др.

Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года государства - члены ООН приняли 25 сентября 2015-го. Она включает список из 17 целей, направленных на ликвидацию бедности, борьбу с неравенством и несправедливостью, а также на решение проблем, связанных с изменением климата.

Беларусь уже предприняла ряд важных шагов для достижения ЦУР. Правительством одобрена Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития на период до 2030 года. Главой государства назначен национальный координатор по достижению ЦУР - заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина. Выстроена Национальная архитектура по достижению Целей устойчивого развития. В ее составе Совет по устойчивому развитию, парламентская группа по ЦУР, а также партнерская группа устойчивого развития.-0-

Государству необходима точная экспертиза бизнес-сообщества в формировании стратегии ЦУР - Карягин "Бизнес-сообщество должно не только в центре, но и на местах принимать участие в работе по формированию стратегии устойчивого развития", - отметил Владимир Карягин.

Участие людей с инвалидностью в принятии решений приближает Беларусь к достижению ЦУР - мнение "Для каждого человека важно участвовать в такой глобальной инициативе. Для нашей ассоциации в том числе, потому что Беларусь приняла Конвенцию по правам инвалидов и сейчас пересматривает законодательство и подходы к людям с инвалидностью, мы также вносим свой вклад в эту работу", - отметил Евгений Шивко.