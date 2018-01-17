Национальную форму белорусская государственность начала приобретать в 1917-1918 годах - ученый

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальную форму белорусская государственность начала приобретать в 1917-1918 годах. Такое мнение высказал директор Института истории Национальной академии наук Вячеслав Данилович во время круглого стола "1918-ы для нашай дзяржаўнасці: набыткі і страты", который прошел в редакции газеты "Звязда", сообщает БЕЛТА.

Вячеслав Данилович убежден, что белорусская государственность прошла логичный путь становления от I Всебелорусского съезда 1917 года до Республики Беларусь. При этом свою национальную форму она начала приобретать именно в 1917-1918 годах. "Анализируя события столетней давности, мы не должны забывать, что тогда впервые в истории народа мы попробовали создать свое национальное белорусское государство. Сам процесс реализации этой идеи был очень сложный и противоречивый, но в итоге мы пришли к тому, что имеем сегодня - независимую страну Беларусь", - подчеркнул ученый.

В свою очередь академик - секретарь отделения гуманитарных наук и искусств Национальной академии наук Беларуси Александр Коваленя подчеркнул, что нынешние дискуссии по поводу событий 1918 года не должны разделять белорусское общество. "Наши мнения не будут одинаковыми, но они должны консолидировать нас, а не разделять. Потому что сегодня мы, изучая и анализируя нашу общую историю, вместе строим нашу общую независимую страну", - подытожил Александр Коваленя.-0-