31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальную рамку квалификаций планируется утвердить в Беларуси к 2021 году, сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич сегодня на заседании круглого стола Постоянной комиссии Палаты представителей по труду и социальным вопросам на тему "Совершенствование национальной системы квалификаций (НСК)", передает корреспондент БЕЛТА.

Нормативный правовой акт будет содержать описание уровней квалификаций. На его базе предполагается разработать рамки по отраслям, 45 профессиональных стандартов, содержащих характеристику трудовых функций.

До конца текущего года планируется сформировать перечень уровней квалификаций, определить приоритетные виды экономической деятельности для разработки профессиональных стандартов, в 2019 году - утвердить постановлением правительства состав Национального совета по развитию системы квалификаций, в 2020-2021 - внести изменения в Трудовой кодекс в части совершенствования НСК.

Ирина Костевич отметила, что в республике принята стратегия совершенствования национальной системы квалификаций, которая предполагает совместную работу как министерств, ведомств, так и отраслевых профсоюзов и нанимателей. Меры направлены на повышение уровня подготовки кадров, призваны сбалансировать рынок труда, закрепить подходы к неформальному обучению, предоставить возможность работникам получить частичную квалификацию (например, не повара, а мастера по приготовлению пиццы).

"В Беларуси насчитывается 79 тыс. вакансий, из них 60% - по рабочим профессиям. Вместе с тем около 60% безработных не могут найти себя, отмечается несоответствие структуры и качества образования потребностям экономики. Нанимателям даже по рабочим профессиям требуются квалифицированные кадры", - сказала Ирина Костевич.

Действующая система квалификаций сформировалась еще в 1960 году и регулируется министерствами образования и труда и социальной защиты. В 2014 году в республике стартовал пилотный проект, предполагающий совершенствование системы в секторах информационных технологий и управленческой деятельности, разработаны первые профессиональные стандарты по профессиям "разработка программного обеспечения" и "тестирование программного обеспечения", в 2018 году утвержден профессиональный стандарт по оценочной деятельности.

Национальная система квалификаций (НСК) - это совокупность институтов, инструментов и механизмов, обеспечивающих взаимодействие рынка труда, системы образования и неформального обучения. По сути, стратегия - первый системный документ, определяющий политику государства, направленную на соответствие потребности экономики в кадрах количественным и качественным показателям их подготовки.

Мероприятия стратегии будут реализовываться в два этапа: 2018-2020 годы - формирование законодательной базы и проведение организационной работы по внедрению новых элементов НСК; 2021-2025 годы - внедрение новых элементов НСК в сферах труда и образования. План включает также разработку прогноза потребности рынка труда в кадрах по профессионально-квалификационным группам, разработку проекта нормативного правового акта о независимой оценке и сертификации квалификаций.-0-