Национальную стратегию в интересах пожилых людей разработают в Беларуси

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальную стратегию в интересах пожилых людей планируется разработать в Беларуси. НИИ труда Минтруда и соцзащиты приступит к разработке документа в 2019 году, сообщил сегодня журналистам заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак, передает корреспондент БЕЛТА.

"В одних странах есть дорожные карты, в других национальные стратегии. Мы для себя рассматриваем возможность разработки национальной стратегии в интересах пожилых людей. В этой работе будут задействованы все заинтересованные государственные органы: Минтруда и соцзащиты, министерства здравоохранения, образования, информации, финансово-экономические органы страны, что обеспечит межведомственное, межсекторальное взаимодействие в процессе принятия решений. Безусловно, документ будет разрабатываться на основе актуального демографического прогноза", - рассказал Александр Румак.

По его словам, стратегия должна предусматривать меры по реализации потенциала пожилых людей, удовлетворения их потребностей в различных сферах жизни. "Достижение пожилого возраста не означает, что каждый человек прекращает свою профессиональную деятельность. Мы знаем из практики, что очень много пенсионеров продолжают активно трудиться, потому что они очень ценны в своих коллективах, обладая большим профессиональным опытом. У пожилых людей есть желание реализовываться в профессиональной сфере, и мы должны такие механизмы предусмотреть, чтобы люди, несмотря на возраст, могли продолжить свою деятельность. Это и создание благоприятной социальной среды для жизнедеятельности, чтобы преодолеть стереотипы, что пожилой человек может только сидеть дома и пить чай. Сегодня пожилые стремятся к овладению современными информационными коммуникациями, общению, поэтому стратегия должна предусмотреть эти возможности", - отметил замминистра.-0-