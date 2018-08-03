3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный аэропорт Минск стал лауреатом Евразийской премии в области авиационного маркетинга 2018 года. Такая информация размещена на сайте аэропорта, сообщает БЕЛТА.

Делегация аэропорта принял участие в I Евразийском форуме по развитию авиационных маршрутов Network, который прошел в Казани. Его организатор - Центр стратегических разработок в гражданской авиации - учредил Евразийскую премию в области авиационного маркетинга среди аэропортов, авиакомпаний и предприятий гражданской авиации Евразийского региона. Национальный аэропорт Минск стал лауреатом премии в номинации "Аэропорт года".

Евразийская премия в области авиационного маркетинга среди аэропортов, авиакомпаний и предприятий гражданской авиации Евразийского региона была учреждена для поощрения аэропортов и авиакомпаний, которые достигли выдающихся результатов в области маркетинга и коммерции. Премия предусматривает выбор лауреатов путем объективной оценки измеряемых критериев и качественных характеристик деятельности аэропортов и авиакомпаний.-0-