29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный портал открытых данных планируется ввести в эксплуатацию до конца года. Об этом сообщил сегодня министр связи и информатизации Сергей Попков на республиканском семинаре по цифровой экономике, передает корреспондент БЕЛТА.

"Создание Национального портала открытых данных позиционирует наше государство как высокоразвитое и ориентированное на деловую инициативу. Его цель - движение к прозрачности государственного управления и содействие развитию предпринимательства. В настоящее время выбран исполнитель работ, до конца года портал должен быть разработан и введен в эксплуатацию", - отметил министр.

По словам Сергея Попкова, результаты предварительных исследований (опрошено около 4,5 тыс. респондентов из числа представителей бизнеса, средств массовой информации, научных организаций) показали, что наибольшим спросом пользуются сведения экономического сектора и востребованы они бизнес-сообществом, которое наиболее активно в интернет-среде. "Это соответствует мировой тенденции и объяснимо на первых этапах внедрения проекта. В процессе эксплуатации портала показатель востребованности может меняться в пользу данных других секторов: сельского хозяйства, торговли, недвижимости, жилищно-коммунального хозяйства. А потому соответствующие информационные ресурсы государственных органов также подлежат приоритетной публикации на портале открытых данных", - пояснил он.

Министр подчеркнул, что теперь главная задача республиканских органов госуправления - обеспечить высокий уровень доступности информации о своей деятельности (о политической, экономической, культурной и международной жизни, состоянии окружающей среды) в виде открытых данных. "Это позволит создать условия для привлечения пользователей к использованию открытых данных для разработки общественно полезных приложений и сформировать рынок таких приложений. Кроме того, это создаст эффективный инструмент госуправления, источник сокращения административных затрат и повышения качества обслуживания населения", - констатировал он.

Также Сергей Попков рассказал, что одним из ключевых направлений реализации цифровых технологий в стране является создание Национальной системы безбумажной торговли. В результате реализации проекта будет создана цифровая инфраструктура организации электронного взаимодействия всех участников внешнеторговых отношений, начиная от производства товаров и заканчивая их реализацией, включающая такие важные элементы, как национальная платформа для мультимодальной электронной логистики, подсистема прослеживаемости движения товаров по цепочкам поставок и другие.

"В настоящее время в рамках технической помощи со стороны Всемирного банка экспертами разработан проект дорожной карты, который будет представлен в ближайшее время правительству для принятия решения по дальнейшей реализации проекта", - сообщил он.

С точки зрения важности создания национальной цифровой инфраструктуры и среды для электронных расчетов весьма важным является и проект создания Белорусской интегрированной сервисно-расчетной системы. "Его реализация позволит создать Единую систему идентификации физических и юридических лиц, внедрить идентификационную карту гражданина Беларуси. В настоящий момент этот проект находится в стадии реализации", - сказал министр.

Кроме того, Сергей Попков обратил внимание, что в Беларуси продолжаются работы над развитием электронного правительства: усовершенствуется ОАИС, Государственная система проверки электронной цифровой подписи, создается система межведомственного взаимодействия. "Создание АИС "Межведомственное взаимодействие" позволит обеспечить совершенствование межведомственного информационного обмена электронными документами между государственными органами, физическими лицами и иными организациями и субъектами, сократить время на реализацию процессов обмена электронными документами, создать инструмент для информационного взаимодействия граждан с органами государственного управления всех уровней, уменьшить количество разрозненных информационных систем, выполняющих одинаковые функции", - резюмировал он.-0-